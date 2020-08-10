***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.08.2020 11:50
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867168
BIST
11:381.064
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,91
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.070
En Düşük
1.039
11:387,3406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0499
|Açılış
|: 7,4050
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
11:388,6425
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 0,1099
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
11:38479,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,80
|Açılış
|: 479,95
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,55
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler
|FADE
|3,19
|184.283
|% 10,00
|
|POLTK
|169,40
|328.626
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.427,80
|127.074
|% 10,00
|
|DARDL
|13,75
|1.914.481
|% 10,00
|
|TMSN
|7,38
|46.318.136
|% 9,99
|
|EMNIS
|3,33
|5.338
|% -10,00
|
|AYCES
|35,02
|13.027
|% -9,97
|
|DOBUR
|26,18
|73.775
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|293.410
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|211.700
|% -9,94
|
|ASELS
|17,62
|1.121.905.095
|% 4,94
|
|EKGYO
|1,91
|628.232.327
|% -2,55
|
|GARAN
|6,57
|279.287.396
|% -0,15
|
|SASA
|12,91
|249.307.599
|% 3,53
|
|BIMAS
|64,50
|216.681.971
|% 3,04
|
|EKGYO
|1,91
|628.232.327
|% -2,55
|
|ASELS
|17,62
|1.121.905.095
|% 4,94
|
|KARSN
|2,71
|169.536.249
|% 0,00
|
|KRDMD
|2,62
|163.397.191
|% -1,50
|
|ODAS
|2,21
|112.674.669
|% -0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5558
|9,6037
|% 0,73
|
|Frank
|7,9875
|8,0356
|% 0,37
|
|Riyal
|1,9526
|1,9624
|% 0,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.035
|2.035
|-0,29
|
|Altın Gr.
|480
|480
|2,80
|
|Cumhuriyet
|3.226
|3.275
|-9,00
|
|Tam
|3.208
|3.290
|-9,48
|
|Yarım
|1.550
|1.592
|-4,58
|
|Çeyrek
|778
|796
|-2,29
|
|Gümüş.Ons
|28,32
|28,36
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,66
|6,67
|0,03
|
|B. Petrol
|44,88
|44,88
|0,48
|