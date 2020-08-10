***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
10.08.2020 11:50
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867163
BIST
12:021.068
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 6,97
|Açılış
|: 1.056
|
|Önceki Kapanış
|: 1.061
|
1.070
En Düşük
1.039
12:027,3420
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0513
|Açılış
|: 7,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4150
|
7,3665
En Düşük
7,2423
12:028,6496
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,1170
|Açılış
|: 8,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7100
|
8,7373
En Düşük
8,4817
12:02478,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,15
|Açılış
|: 478,30
|
|Önceki Kapanış
|: 477,15
|
481,55
En Düşük
470,43
BIST En Aktif Hisseler
|FADE
|3,19
|192.577
|% 10,00
|
|POLTK
|169,40
|328.626
|% 10,00
|
|DARDL
|13,75
|1.914.481
|% 10,00
|
|ISBIR
|1.427,80
|127.074
|% 10,00
|
|TMSN
|7,38
|46.379.102
|% 9,99
|
|EMNIS
|3,33
|5.338
|% -10,00
|
|DOBUR
|26,18
|73.775
|% -9,97
|
|AYCES
|35,02
|13.027
|% -9,97
|
|RALYH
|20,08
|391.782
|% -9,96
|
|BURVA
|58,00
|211.700
|% -9,94
|
|ASELS
|17,52
|1.197.230.951
|% 4,35
|
|EKGYO
|1,92
|656.278.369
|% -2,04
|
|GARAN
|6,59
|320.745.962
|% 0,15
|
|SISE
|5,98
|268.958.997
|% -0,83
|
|SASA
|12,93
|264.502.778
|% 3,69
|
|EKGYO
|1,92
|656.278.369
|% -2,04
|
|ASELS
|17,52
|1.197.230.951
|% 4,35
|
|KARSN
|2,72
|183.927.900
|% 0,37
|
|KRDMD
|2,63
|177.084.342
|% -1,13
|
|ODAS
|2,21
|119.390.157
|% -0,45
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|9,5542
|9,6021
|% 0,71
|
|Frank
|7,9736
|8,0216
|% 0,20
|
|Riyal
|1,9488
|1,9586
|% 0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.033
|2.033
|-2,14
|
|Altın Gr.
|480
|480
|3,12
|
|Cumhuriyet
|3.224
|3.273
|-11,00
|
|Tam
|3.210
|3.293
|-6,96
|
|Yarım
|1.552
|1.593
|-3,37
|
|Çeyrek
|778
|796
|-1,68
|
|Gümüş.Ons
|28,30
|28,35
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,67
|6,68
|0,04
|
|B. Petrol
|44,87
|44,87
|0,47
|