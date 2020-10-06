***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2020 15:59
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878651
BIST
17:361.159
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -1,53
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.170
En Düşük
1.157
17:367,7937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0291
|Açılış
|: 7,7770
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7937
En Düşük
7,7419
17:369,1973
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0484
|Açılış
|: 9,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1973
En Düşük
9,1224
17:36478,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,55
|Açılış
|: 478,30
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
480,66
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler17:36
|BEYAZ
|9,35
|13.736.508
|% 10,00
|
|INVEO
|31,90
|35.728.075
|% 10,00
|
|YAPRK
|85,80
|1.763.190
|% 10,00
|
|FORMT
|4,84
|38.603.670
|% 10,00
|
|DNISI
|10,56
|4.337.092
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.594,10
|1.989.904
|% -10,00
|
|ORMA
|12,60
|592.284
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|1.519.011
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|927.787
|% -9,99
|
|DARDL
|24,16
|4.972.980
|% -9,99
|
|GARAN
|7,23
|1.829.188.627
|% 0,70
|
|ODAS
|3,32
|1.423.302.272
|% 9,93
|
|SISE
|6,88
|1.191.891.015
|% -1,99
|
|KRDMD
|3,49
|820.092.561
|% -0,29
|
|TURSG
|6,18
|783.064.510
|% 1,64
|
|ODAS
|3,32
|1.423.302.272
|% 9,93
|
|GARAN
|7,23
|1.829.188.627
|% 0,70
|
|ZOREN
|2,67
|657.528.260
|% 2,30
|
|KRDMD
|3,49
|820.092.561
|% -0,29
|
|CEMAS
|1,84
|359.787.502
|% 5,75
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7866
|7,7937
|% 0,37
|
|Euro
|9,1772
|9,1973
|% 0,53
|
|Sterlin
|10,0578
|10,1082
|% 0,08
|
|Frank
|8,4687
|8,5197
|% 0,21
|
|Riyal
|2,0667
|2,0771
|% 0,14
|
|17:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.915
|1.915
|1,95
|
|Altın Gr.
|478
|478
|0,47
|
|Cumhuriyet
|3.164
|3.212
|14,00
|
|Tam
|3.146
|3.226
|4,41
|
|Yarım
|1.521
|1.560
|2,13
|
|Çeyrek
|763
|780
|1,07
|
|Gümüş.Ons
|24,19
|24,23
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,04
|6,04
|-0,05
|
|B. Petrol
|42,81
|42,81
|1,52
|
Seans Raporu
17:36
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17:49MRGYO
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17:45ASUZU
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17:44AKSUE
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