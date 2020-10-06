***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.10.2020 15:59
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878656
BIST
17:161.162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,02
|Açılış
|: 1.165
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161
|
1.170
En Düşük
1.157
17:167,7757
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0111
|Açılış
|: 7,7760
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7600
|
7,7933
En Düşük
7,7419
17:169,1698
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0209
|Açılış
|: 9,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
9,1929
En Düşük
9,1224
17:16478,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,63
|Açılış
|: 478,39
|
|Önceki Kapanış
|: 477,75
|
480,66
En Düşük
475,76
BIST En Aktif Hisseler17:14
|FORMT
|4,84
|38.602.702
|% 10,00
|
|BEYAZ
|9,35
|13.650.076
|% 10,00
|
|YAPRK
|85,80
|1.749.634
|% 10,00
|
|INVEO
|31,90
|35.658.533
|% 10,00
|
|DNISI
|10,56
|4.337.092
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.594,10
|1.989.904
|% -10,00
|
|ORMA
|12,60
|592.284
|% -10,00
|
|ROYAL
|4,32
|1.519.011
|% -10,00
|
|TKURU
|679,20
|883.639
|% -9,99
|
|DARDL
|24,16
|4.972.980
|% -9,99
|
|GARAN
|7,23
|1.783.937.014
|% 0,70
|
|ODAS
|3,32
|1.378.245.419
|% 9,93
|
|SISE
|6,89
|1.165.405.459
|% -1,85
|
|KRDMD
|3,48
|812.394.406
|% -0,57
|
|TURSG
|6,19
|769.877.334
|% 1,81
|
|ODAS
|3,32
|1.378.245.419
|% 9,93
|
|GARAN
|7,23
|1.783.937.014
|% 0,70
|
|KRDMD
|3,48
|812.394.406
|% -0,57
|
|ZOREN
|2,67
|615.682.313
|% 2,30
|
|EKGYO
|1,78
|354.344.943
|% 0,56
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7722
|7,7762
|% 0,15
|
|Euro
|9,1624
|9,1699
|% 0,23
|
|Sterlin
|10,0556
|10,1060
|% 0,06
|
|Frank
|8,4709
|8,5219
|% 0,23
|
|Riyal
|2,0677
|2,0781
|% 0,19
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.914
|1.915
|0,91
|
|Altın Gr.
|479
|480
|1,78
|
|Cumhuriyet
|3.175
|3.223
|25,00
|
|Tam
|3.154
|3.232
|10,60
|
|Yarım
|1.524
|1.563
|5,12
|
|Çeyrek
|764
|782
|2,56
|
|Gümüş.Ons
|24,16
|24,20
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,03
|
|B. Petrol
|42,63
|42,63
|1,34
|