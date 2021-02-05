***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.02.2021 12:17
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907728
BIST
15:201.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 10,46
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.550
En Düşük
1.541
15:207,0706
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0652
|Açılış
|: 7,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0655
15:208,4823
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0682
|Açılış
|: 8,4250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5826
En Düşük
8,4640
15:20410,09
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -1,54
|Açılış
|: 409,94
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
409,50
BIST En Aktif Hisseler15:18
|TGSAS
|34,54
|10.729.924
|% 10,00
|
|RODRG
|21,12
|5.464.302
|% 10,00
|
|UFUK
|20,90
|541.491
|% 10,00
|
|DIRIT
|9,02
|12.047.545
|% 10,00
|
|KRTEK
|11,45
|8.046.535
|% 9,99
|
|SAMAT
|8,47
|9.413.262
|% -9,99
|
|ISBTR
|46.255,00
|978.465
|% -9,99
|
|MERIT
|142,00
|559.057
|% -6,58
|
|ARTI
|7,49
|1.339.709
|% -5,07
|
|CELHA
|23,62
|8.098.353
|% -4,60
|
|KOZAL
|127,30
|1.212.911.212
|% 4,77
|
|SISE
|7,73
|1.117.347.189
|% 0,26
|
|GARAN
|10,02
|823.003.013
|% 1,01
|
|THYAO
|12,37
|664.625.990
|% 1,39
|
|DOHOL
|4,10
|648.092.326
|% -0,24
|
|TSKB
|1,86
|371.691.818
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,51
|422.209.391
|% 1,21
|
|DOHOL
|4,10
|648.092.326
|% -0,24
|
|SISE
|7,73
|1.117.347.189
|% 0,26
|
|GSDHO
|2,70
|359.402.261
|% 5,47
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0678
|7,0716
|% -0,90
|
|Euro
|8,4792
|8,4850
|% -0,77
|
|Sterlin
|9,6506
|9,6990
|% -0,80
|
|Frank
|7,7988
|7,8458
|% -0,80
|
|Riyal
|1,8797
|1,8891
|% -0,90
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|8,58
|
|Altın Gr.
|410
|410
|-1,69
|
|Cumhuriyet
|2.714
|2.755
|-30,00
|
|Tam
|2.700
|2.768
|-24,24
|
|Yarım
|1.305
|1.339
|-11,73
|
|Çeyrek
|655
|670
|-5,86
|
|Gümüş.Ons
|26,45
|26,50
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|-0,02
|
|B. Petrol
|59,42
|59,42
|0,41
|
Seans Raporu
15:18
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15:30IEYHO
Yüzde 4.90 oranında artışla 1.50 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 214, 260 adet işlem
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15:29KARTN
Yüzde 9.03 oranında artışla 85.15 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 583, 002 adet işlem
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15:28XU100
Endeks 1, 546 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 73 üstünde . İşlem hacmi 15, 526.00 milyon TL de
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15:27KFEIN
Yüzde 5.82 oranında artışla 25.82 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 670, 446 adet işlem
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15:26IZTAR
Yüzde 8.20 oranında artışla 27.70 lira fiyatla işlem gören hissede 212, 923 adet işlem