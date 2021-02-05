***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.02.2021 12:17
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907731
BIST
16:371.545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 10,16
|Açılış
|: 1.545
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.550
En Düşük
1.541
16:377,0550
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -0,0808
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,1300
|
7,1484
En Düşük
7,0438
16:378,4836
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0669
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5400
|
8,5826
En Düşük
8,4640
16:37409,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -1,88
|Açılış
|: 409,76
|
|Önceki Kapanış
|: 411,63
|
413,11
En Düşük
407,95
BIST En Aktif Hisseler16:36
|RODRG
|21,12
|5.587.136
|% 10,00
|
|TGSAS
|34,54
|10.733.931
|% 10,00
|
|UFUK
|20,90
|541.491
|% 10,00
|
|DIRIT
|9,02
|12.047.545
|% 10,00
|
|KRTEK
|11,45
|8.465.937
|% 9,99
|
|SAMAT
|8,47
|9.993.008
|% -9,99
|
|ISBTR
|46.255,00
|978.465
|% -9,99
|
|MERIT
|142,00
|559.057
|% -6,58
|
|VERTU
|28,50
|29.570.716
|% -6,25
|
|CELHA
|23,46
|9.162.901
|% -5,25
|
|KOZAL
|129,80
|2.020.972.003
|% 6,83
|
|SISE
|7,74
|1.185.439.126
|% 0,39
|
|GARAN
|9,97
|903.999.720
|% 0,50
|
|TCELL
|16,90
|832.197.852
|% 1,02
|
|DOHOL
|4,10
|777.132.671
|% -0,24
|
|TSKB
|1,85
|408.764.427
|% -0,54
|
|EKGYO
|2,49
|547.515.386
|% 0,40
|
|GSDHO
|2,72
|575.123.862
|% 6,25
|
|DOHOL
|4,10
|777.132.671
|% -0,24
|
|SISE
|7,74
|1.185.439.126
|% 0,39
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0448
|7,0478
|% -1,23
|
|Euro
|8,4672
|8,4731
|% -0,91
|
|Sterlin
|9,6559
|9,7043
|% -0,74
|
|Frank
|7,8029
|7,8500
|% -0,75
|
|Riyal
|1,8792
|1,8886
|% -0,92
|
|16:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|12,29
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-3,62
|
|Cumhuriyet
|2.711
|2.752
|-33,00
|
|Tam
|2.692
|2.760
|-32,77
|
|Yarım
|1.301
|1.335
|-15,85
|
|Çeyrek
|653
|668
|-7,92
|
|Gümüş.Ons
|26,68
|26,72
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|6,00
|6,01
|-0,05
|
|B. Petrol
|59,33
|59,33
|0,32
|
Seans Raporu
16:36
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