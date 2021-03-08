***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2021 16:48
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916008
BIST
16:331.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -9,14
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.527
16:337,6615
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 0,1295
|Açılış
|: 7,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,7087
En Düşük
7,4989
16:339,1018
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,1218
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1537
En Düşük
8,8190
16:33417,06
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 5,77
|Açılış
|: 417,06
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
419,28
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler16:31
|FADE
|11,55
|73.788.083
|% 10,00
|
|TRILC
|12,10
|122.065
|% 10,00
|
|VKFYO
|8,91
|49.311.584
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.283.559
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|KSTUR
|343,00
|762.206
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|6.502.898
|% -9,99
|
|CASA
|159,00
|1.830.374
|% -9,97
|
|MZHLD
|43,00
|451.879
|% -8,55
|
|KENT
|361,00
|4.056.474
|% -7,36
|
|PETKM
|6,23
|1.650.536.273
|% 3,49
|
|GARAN
|9,06
|1.634.324.193
|% -2,05
|
|KOZAL
|131,80
|1.112.512.442
|% 2,25
|
|KRDMD
|7,28
|1.084.211.492
|% -0,27
|
|THYAO
|14,66
|1.069.681.298
|% -0,81
|
|PETKM
|6,23
|1.650.536.273
|% 3,49
|
|EKGYO
|2,40
|637.347.376
|% -2,44
|
|GARAN
|9,06
|1.634.324.193
|% -2,05
|
|HALKB
|5,42
|927.321.125
|% 0,56
|
|SKBNK
|1,38
|218.911.349
|% -2,13
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6614
|7,6650
|% 1,77
|
|Euro
|9,0971
|9,1081
|% 1,43
|
|Sterlin
|10,5708
|10,6238
|% 1,66
|
|Frank
|8,1650
|8,2142
|% 1,33
|
|Riyal
|2,0340
|2,0442
|% 1,61
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.690
|1.690
|-8,11
|
|Altın Gr.
|417
|417
|5,80
|
|Cumhuriyet
|2.780
|2.822
|41,00
|
|Tam
|2.766
|2.836
|38,43
|
|Yarım
|1.337
|1.372
|18,59
|
|Çeyrek
|671
|686
|9,30
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,15
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|0,11
|
|B. Petrol
|69,16
|69,16
|-0,20
|