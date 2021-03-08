***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2021 16:48
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916014
BIST
16:511.533
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -9,36
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.527
16:517,6693
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 0,1373
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,7087
En Düşük
7,4989
16:519,1117
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 0,1317
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1537
En Düşük
8,8190
16:51416,75
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 5,46
|Açılış
|: 416,75
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
419,28
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler16:51
|VKFYO
|8,91
|49.369.534
|% 10,00
|
|TRILC
|12,10
|128.926
|% 10,00
|
|FADE
|11,55
|73.816.646
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.283.559
|% 10,00
|
|KSTUR
|343,00
|762.206
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|6.502.898
|% -9,99
|
|CASA
|159,00
|1.830.374
|% -9,97
|
|MZHLD
|43,00
|451.879
|% -8,55
|
|KENT
|361,00
|4.056.474
|% -7,36
|
|PETKM
|6,18
|1.701.599.139
|% 2,66
|
|GARAN
|9,05
|1.680.995.915
|% -2,16
|
|KRDMD
|7,23
|1.171.507.651
|% -0,96
|
|KOZAL
|131,60
|1.125.885.467
|% 2,09
|
|THYAO
|14,66
|1.089.706.995
|% -0,81
|
|PETKM
|6,18
|1.701.599.139
|% 2,66
|
|EKGYO
|2,39
|638.381.885
|% -2,85
|
|GARAN
|9,05
|1.680.995.915
|% -2,16
|
|HALKB
|5,41
|937.059.972
|% 0,37
|
|KRDMD
|7,23
|1.171.507.651
|% -0,96
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6661
|7,6693
|% 1,82
|
|Euro
|9,1056
|9,1117
|% 1,47
|
|Sterlin
|10,5819
|10,6350
|% 1,77
|
|Frank
|8,1719
|8,2212
|% 1,41
|
|Riyal
|2,0366
|2,0468
|% 1,74
|
|16:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.690
|1.690
|-8,11
|
|Altın Gr.
|417
|417
|5,80
|
|Cumhuriyet
|2.780
|2.822
|41,00
|
|Tam
|2.766
|2.836
|38,43
|
|Yarım
|1.337
|1.372
|18,59
|
|Çeyrek
|671
|686
|9,30
|
|Gümüş.Ons
|25,10
|25,15
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,20
|6,21
|0,11
|
|B. Petrol
|69,16
|69,16
|-0,20
|
Seans Raporu
16:51
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17:03XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 81 kaybederek (% -0.66 ) 1, 620
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17:03XU100
Endeks 1, 534 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 53 altında . İşlem hacmi 23, 139.00 milyon TL de
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16:59CRFSA
Yüzde -4.28 oranında düşüşle 66.05 lira fiyatla işlem gören hissede 255, 091 adet işlem
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16:58XU100
Endeks 1, 533 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 58 altında . İşlem hacmi 22, 929.00 milyon TL de
-
16:57DAGHL
Yüzde -7.35 oranında düşüşle 15.01 lira fiyatla işlem gören hissede 340, 705 adet işlem