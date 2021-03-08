***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.03.2021 16:49
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916016
BIST
16:491.534
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -7,74
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.527
16:497,6675
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 0,1355
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,7087
En Düşük
7,4989
16:499,1098
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 0,1298
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,1537
En Düşük
8,8190
16:49416,60
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 5,32
|Açılış
|: 416,60
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
419,28
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler16:49
|VKFYO
|8,91
|49.370.425
|% 10,00
|
|TRILC
|12,10
|128.938
|% 10,00
|
|FADE
|11,55
|73.820.111
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.283.559
|% 10,00
|
|KSTUR
|343,00
|762.206
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|6.502.898
|% -9,99
|
|CASA
|159,00
|1.830.374
|% -9,97
|
|MZHLD
|43,00
|451.879
|% -8,55
|
|KENT
|361,00
|4.056.474
|% -7,36
|
|PETKM
|6,19
|1.709.464.056
|% 2,82
|
|GARAN
|9,07
|1.690.171.079
|% -1,95
|
|KRDMD
|7,23
|1.172.925.929
|% -0,96
|
|KOZAL
|131,80
|1.127.514.803
|% 2,25
|
|THYAO
|14,69
|1.092.296.817
|% -0,61
|
|PETKM
|6,19
|1.709.464.056
|% 2,82
|
|EKGYO
|2,40
|638.453.241
|% -2,44
|
|GARAN
|9,07
|1.690.171.079
|% -1,95
|
|HALKB
|5,42
|940.836.141
|% 0,56
|
|KRDMD
|7,23
|1.172.925.929
|% -0,96
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6645
|7,6675
|% 1,80
|
|Euro
|9,1023
|9,1098
|% 1,45
|
|Sterlin
|10,5763
|10,6293
|% 1,71
|
|Frank
|8,1690
|8,2182
|% 1,38
|
|Riyal
|2,0361
|2,0463
|% 1,71
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.694
|1.694
|-4,43
|
|Altın Gr.
|416
|416
|5,20
|
|Cumhuriyet
|2.779
|2.821
|40,00
|
|Tam
|2.761
|2.831
|33,23
|
|Yarım
|1.334
|1.369
|16,08
|
|Çeyrek
|669
|685
|8,04
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,23
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,18
|6,20
|0,10
|
|B. Petrol
|69,12
|69,12
|-0,24
|