***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2021 11:08
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924764
BIST
14:031.424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 6,22
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.419
14:038,1645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0183
|Açılış
|: 8,1550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1369
14:039,7058
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0152
|Açılış
|: 9,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7362
En Düşük
9,6545
14:03458,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 3,28
|Açılış
|: 458,59
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
458,77
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler14:01
|SAMAT
|6,82
|41.688.477
|% 10,00
|
|MTRKS
|37,26
|185.890
|% 9,98
|
|NTGAZ
|15,03
|12.641.312
|% 9,95
|
|UMPAS
|1,96
|158.197
|% 9,50
|
|CASA
|111,90
|542.479
|% 9,17
|
|UTPYA
|21,82
|4.837.974
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|31.155.103
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|1.549.864
|% -9,96
|
|DIRIT
|5,72
|471.883
|% -9,92
|
|IDEAS
|76,05
|1.983.345
|% -9,46
|
|BJKAS
|10,05
|605.278.213
|% 8,65
|
|DOHOL
|3,35
|494.277.858
|% 3,08
|
|SISE
|7,49
|455.674.647
|% 1,35
|
|FENER
|37,90
|379.688.733
|% -2,57
|
|PETKM
|6,05
|374.656.427
|% 0,83
|
|DOHOL
|3,35
|494.277.858
|% 3,08
|
|EKGYO
|1,93
|157.452.658
|% -2,03
|
|TSKB
|1,41
|87.091.144
|% 0,00
|
|PETKM
|6,05
|374.656.427
|% 0,83
|
|SISE
|7,49
|455.674.647
|% 1,35
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1615
|8,1655
|% 0,24
|
|Euro
|9,6931
|9,7035
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,1847
|11,2408
|% 0,20
|
|Frank
|8,7561
|8,8088
|% 0,29
|
|Riyal
|2,1702
|2,1810
|% 0,18
|
|14:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.749
|10,87
|
|Altın Gr.
|458
|458
|2,91
|
|Cumhuriyet
|3.034
|3.079
|5,00
|
|Tam
|3.021
|3.097
|6,19
|
|Yarım
|1.460
|1.498
|2,99
|
|Çeyrek
|732
|749
|1,50
|
|Gümüş.Ons
|25,37
|25,40
|0,24
|
|Gümüş Gr.
|6,64
|6,65
|0,06
|
|B. Petrol
|62,88
|62,88
|-0,28
|
Seans Raporu
14:01
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14:16
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14:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 76 artarak (% 0.31 ) 1, 226
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14:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : UMPAS, TUREX, ATSYH, NTGAZ, MTRKS, SAMAT
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14:16
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DIRIT, UTPYA, TRILC, SNKRN