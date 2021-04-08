***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
08.04.2021 11:08
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/924771
BIST
14:391.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 8,06
|Açılış
|: 1.422
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.430
En Düşük
1.419
14:398,1507
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0045
|Açılış
|: 8,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1700
|
8,1790
En Düşük
8,1323
14:399,7038
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0132
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7200
|
9,7362
En Düşük
9,6545
14:39458,75
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 3,44
|Açılış
|: 458,75
|
|Önceki Kapanış
|: 455,31
|
459,65
En Düşük
454,35
BIST En Aktif Hisseler14:37
|SAMAT
|6,82
|41.802.671
|% 10,00
|
|MTRKS
|37,26
|198.260
|% 9,98
|
|NTGAZ
|15,03
|12.660.205
|% 9,95
|
|ATSYH
|4,86
|547.989
|% 9,95
|
|UMPAS
|1,96
|158.197
|% 9,50
|
|UTPYA
|21,82
|5.648.762
|% -9,98
|
|TRILC
|47,94
|31.541.164
|% -9,97
|
|SNKRN
|41,76
|1.549.864
|% -9,96
|
|DIRIT
|5,72
|471.883
|% -9,92
|
|IDEAS
|76,05
|1.983.345
|% -9,46
|
|BJKAS
|10,10
|646.249.853
|% 9,19
|
|DOHOL
|3,33
|500.343.128
|% 2,46
|
|SISE
|7,49
|468.002.466
|% 1,35
|
|FENER
|37,88
|413.631.497
|% -2,62
|
|GARAN
|6,84
|398.996.094
|% 0,00
|
|DOHOL
|3,33
|500.343.128
|% 2,46
|
|EKGYO
|1,94
|200.407.405
|% -1,52
|
|TSKB
|1,42
|95.029.487
|% 0,71
|
|BJKAS
|10,10
|646.249.853
|% 9,19
|
|YKBNK
|2,18
|140.586.761
|% -0,91
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1469
|8,1502
|% 0,05
|
|Euro
|9,6894
|9,6985
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,1883
|11,2444
|% 0,24
|
|Frank
|8,7655
|8,8183
|% 0,39
|
|Riyal
|2,1694
|2,1803
|% 0,15
|
|14:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.751
|13,12
|
|Altın Gr.
|459
|459
|3,37
|
|Cumhuriyet
|3.036
|3.082
|8,00
|
|Tam
|3.021
|3.097
|5,96
|
|Yarım
|1.460
|1.498
|2,88
|
|Çeyrek
|732
|749
|1,44
|
|Gümüş.Ons
|25,40
|25,43
|0,27
|
|Gümüş Gr.
|6,65
|6,66
|0,06
|
|B. Petrol
|62,83
|62,83
|-0,33
|