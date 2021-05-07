***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.05.2021 17:46
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935311
BIST
17:481.442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 14,16
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.445
En Düşük
1.423
17:488,2268
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0428
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3034
En Düşük
8,2177
17:489,9968
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0082
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0439
En Düşük
9,9609
17:48484,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 2,32
|Açılış
|: 484,89
|
|Önceki Kapanış
|: 482,57
|
489,12
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler17:48
|IHGZT
|1,43
|7.541.366
|% 10,00
|
|AYES
|22,00
|1.086.866
|% 10,00
|
|TGSAS
|13,87
|5.414.030
|% 9,99
|
|INTEM
|45,72
|5.754.852
|% 9,96
|
|INVEO
|119,50
|213.037.684
|% 9,53
|
|VAKFN
|15,54
|5.805.666
|% -9,97
|
|ITTFH
|1,90
|113.449.024
|% -8,65
|
|MERIT
|282,80
|1.913.510
|% -8,21
|
|CMENT
|32,34
|119.995
|% -7,60
|
|AKSA
|15,92
|99.035.874
|% -7,28
|
|PETKM
|6,50
|5.283.013.420
|% -5,80
|
|GARAN
|7,72
|2.200.471.196
|% 4,47
|
|KOZAL
|129,40
|1.739.289.000
|% 5,63
|
|KRDMD
|8,50
|1.200.990.494
|% 2,66
|
|TUPRS
|96,30
|896.189.289
|% 5,02
|
|PETKM
|6,50
|5.283.013.420
|% -5,80
|
|YKBNK
|2,13
|837.242.306
|% 2,40
|
|TSKB
|1,30
|474.335.919
|% 4,84
|
|GARAN
|7,72
|2.200.471.196
|% 4,47
|
|SKBNK
|1,19
|223.668.298
|% 3,48
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2247
|8,2268
|% -0,52
|
|Euro
|9,9914
|9,9968
|% -0,08
|
|Sterlin
|11,4791
|11,5367
|% 0,23
|
|Frank
|9,0949
|9,1497
|% 0,22
|
|Riyal
|2,1895
|2,2005
|% -0,39
|
|17:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.831
|1.831
|16,22
|
|Altın Gr.
|486
|486
|3,00
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,29
|27,32
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,22
|7,23
|-0,04
|
|B. Petrol
|67,80
|67,80
|-0,29
|