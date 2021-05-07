***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
07.05.2021 17:46
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935313
BIST
17:411.442
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 14,23
|Açılış
|: 1.432
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.445
En Düşük
1.423
17:418,2379
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0317
|Açılış
|: 8,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1400
|
8,3034
En Düşük
8,2177
17:4110,0081
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0031
|Açılış
|: 9,9650
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
10,0439
En Düşük
9,9609
17:41485,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 3,00
|Açılış
|: 485,57
|
|Önceki Kapanış
|: 482,57
|
489,12
En Düşük
481,31
BIST En Aktif Hisseler17:41
|IHGZT
|1,43
|7.521.131
|% 10,00
|
|AYES
|22,00
|1.086.866
|% 10,00
|
|TGSAS
|13,87
|5.410.770
|% 9,99
|
|INTEM
|45,72
|5.723.443
|% 9,96
|
|INVEO
|119,20
|197.753.410
|% 9,26
|
|VAKFN
|15,54
|5.728.619
|% -9,97
|
|MERIT
|282,80
|1.913.510
|% -8,21
|
|ITTFH
|1,91
|113.085.062
|% -8,17
|
|CMENT
|32,34
|119.995
|% -7,60
|
|AKSA
|15,93
|95.489.411
|% -7,22
|
|PETKM
|6,52
|5.251.915.681
|% -5,51
|
|GARAN
|7,73
|2.136.803.079
|% 4,60
|
|KOZAL
|129,60
|1.718.011.045
|% 5,80
|
|KRDMD
|8,43
|1.106.374.498
|% 1,81
|
|TUPRS
|96,30
|885.749.115
|% 5,02
|
|PETKM
|6,52
|5.251.915.681
|% -5,51
|
|YKBNK
|2,13
|832.237.138
|% 2,40
|
|TSKB
|1,30
|473.690.548
|% 4,84
|
|GARAN
|7,73
|2.136.803.079
|% 4,60
|
|SKBNK
|1,19
|222.952.866
|% 3,48
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2369
|8,2379
|% -0,38
|
|Euro
|9,9993
|10,0081
|% 0,03
|
|Sterlin
|11,4699
|11,5275
|% 0,15
|
|Frank
|9,0914
|9,1462
|% 0,18
|
|Riyal
|2,1894
|2,2004
|% -0,39
|
|17:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|20,45
|
|Altın Gr.
|487
|487
|4,20
|
|Cumhuriyet
|3.112
|3.159
|45,00
|
|Tam
|3.100
|3.178
|48,34
|
|Yarım
|1.498
|1.538
|23,38
|
|Çeyrek
|752
|769
|11,69
|
|Gümüş.Ons
|27,24
|27,27
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,25
|-0,01
|
|B. Petrol
|68,14
|68,14
|0,05
|
Seans Raporu
17:41
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