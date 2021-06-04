***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.06.2021 14:52
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940148
BIST
16:091.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,80
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.434
En Düşük
1.427
16:098,6671
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0354
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7050
|
8,7517
En Düşük
8,6400
16:0910,5573
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0127
|Açılış
|: 10,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5700
|
10,6019
En Düşük
10,5168
16:09526,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,60
|Açılış
|: 526,03
|
|Önceki Kapanış
|: 523,44
|
526,74
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler16:09
|RODRG
|15,56
|1.603.076
|% 9,96
|
|BOBET
|4,23
|366.511.112
|% 9,87
|
|MMCAS
|7,50
|3.307.388
|% 7,91
|
|QUAGR
|24,92
|127.065.755
|% 4,44
|
|QNBFL
|96,90
|85.559
|% 4,19
|
|CANTE
|7,52
|47.920.280
|% -5,88
|
|IZTAR
|19,46
|4.700.303
|% -3,85
|
|LIDFA
|2,89
|18.261.229
|% -3,34
|
|TUCLK
|11,76
|29.146.757
|% -3,05
|
|KONTR
|70,40
|8.628.634
|% -2,76
|
|BOBET
|4,23
|366.511.112
|% 9,87
|
|QUAGR
|24,92
|127.065.755
|% 4,44
|
|ESEN
|31,24
|112.355.442
|% 1,49
|
|MTRKS
|35,42
|70.412.456
|% 3,75
|
|ENJSA
|10,93
|50.675.106
|% 1,39
|
|BOBET
|4,23
|366.511.112
|% 9,87
|
|IHLGM
|1,13
|50.152.008
|% -0,88
|
|ZRGYO
|1,62
|19.873.592
|% -0,61
|
|GWIND
|3,90
|36.424.702
|% -0,76
|
|TURSG
|5,15
|34.120.945
|% -0,19
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6657
|8,6671
|% -0,41
|
|Euro
|10,5513
|10,5573
|% -0,12
|
|Sterlin
|12,2517
|12,3131
|% 0,11
|
|Frank
|9,5968
|9,6546
|% 0,03
|
|Riyal
|2,3037
|2,3153
|% -0,43
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.887
|1.887
|16,14
|
|Altın Gr.
|524
|524
|0,64
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.521
|-2,00
|
|Tam
|3.450
|3.538
|-4,15
|
|Yarım
|1.667
|1.712
|-2,00
|
|Çeyrek
|836
|856
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|27,75
|27,78
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|7,69
|7,70
|0,02
|
|B. Petrol
|71,69
|71,69
|0,38
|