***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.06.2021 14:52
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940153
BIST
16:091.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,80
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.434
En Düşük
1.427
16:098,6671
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0354
|Açılış
|: 8,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7050
|
8,7517
En Düşük
8,6400
16:0910,5573
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0127
|Açılış
|: 10,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5700
|
10,6019
En Düşük
10,5168
16:09526,03
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 2,60
|Açılış
|: 526,03
|
|Önceki Kapanış
|: 523,44
|
526,74
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler16:09
|DOBUR
|13,90
|2.684.127
|% 9,97
|
|RODRG
|15,56
|1.610.094
|% 9,96
|
|BOBET
|4,23
|366.664.999
|% 9,87
|
|FRIGO
|23,18
|34.555.411
|% 9,75
|
|MMCAS
|7,50
|3.307.388
|% 7,91
|
|MERIT
|216,00
|1.166.239
|% -10,00
|
|ISKUR
|289.500,00
|289.500
|% -9,75
|
|DIRIT
|6,01
|116.898
|% -8,94
|
|TKURU
|218,80
|4.941.788
|% -7,29
|
|PKENT
|2.789,00
|2.839.373
|% -6,72
|
|THYAO
|14,02
|963.997.691
|% 0,21
|
|GARAN
|8,10
|772.892.289
|% 0,75
|
|KARSN
|3,94
|664.076.640
|% -6,41
|
|PETKM
|6,36
|510.179.225
|% 0,63
|
|KOZAL
|120,60
|507.814.540
|% 1,26
|
|KARSN
|3,94
|664.076.640
|% -6,41
|
|YKBNK
|2,21
|262.846.609
|% 0,45
|
|GARAN
|8,10
|772.892.289
|% 0,75
|
|BOBET
|4,23
|366.664.999
|% 9,87
|
|PETKM
|6,36
|510.179.225
|% 0,63
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6657
|8,6671
|% -0,41
|
|Euro
|10,5513
|10,5573
|% -0,12
|
|Sterlin
|12,2516
|12,3131
|% 0,11
|
|Frank
|9,5968
|9,6546
|% 0,03
|
|Riyal
|2,3035
|2,3150
|% -0,44
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.887
|15,81
|
|Altın Gr.
|524
|524
|0,35
|
|Cumhuriyet
|3.468
|3.521
|-2,00
|
|Tam
|3.447
|3.536
|-7,07
|
|Yarım
|1.666
|1.710
|-3,42
|
|Çeyrek
|836
|855
|-1,71
|
|Gümüş.Ons
|27,74
|27,77
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|7,70
|7,71
|0,03
|
|B. Petrol
|71,68
|71,68
|0,37
|