***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.06.2021 14:52
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/940154
BIST
16:131.433
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 4,90
|Açılış
|: 1.429
|
|Önceki Kapanış
|: 1.428
|
1.434
En Düşük
1.427
16:138,6696
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0329
|Açılış
|: 8,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7050
|
8,7517
En Düşük
8,6400
16:1310,5599
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0101
|Açılış
|: 10,5150
|
|Önceki Kapanış
|: 10,5700
|
10,6019
En Düşük
10,5168
16:13525,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,40
|Açılış
|: 525,83
|
|Önceki Kapanış
|: 523,44
|
526,74
En Düşük
519,89
BIST En Aktif Hisseler16:10
|DOBUR
|13,90
|2.684.127
|% 9,97
|
|RODRG
|15,56
|1.610.732
|% 9,96
|
|BOBET
|4,23
|366.701.631
|% 9,87
|
|FRIGO
|23,12
|34.710.253
|% 9,47
|
|MMCAS
|7,50
|3.307.388
|% 7,91
|
|PKENT
|2.691,00
|2.951.472
|% -10,00
|
|MERIT
|216,00
|1.166.239
|% -10,00
|
|ISKUR
|289.500,00
|289.500
|% -9,75
|
|DIRIT
|6,01
|116.898
|% -8,94
|
|TKURU
|218,60
|4.942.881
|% -7,37
|
|THYAO
|14,03
|975.492.540
|% 0,29
|
|GARAN
|8,10
|772.924.624
|% 0,75
|
|KARSN
|3,97
|681.393.489
|% -5,70
|
|PETKM
|6,36
|510.262.538
|% 0,63
|
|KOZAL
|120,60
|508.296.212
|% 1,26
|
|KARSN
|3,97
|681.393.489
|% -5,70
|
|YKBNK
|2,20
|263.010.895
|% 0,00
|
|GARAN
|8,10
|772.924.624
|% 0,75
|
|BOBET
|4,23
|366.701.631
|% 9,87
|
|PETKM
|6,36
|510.262.538
|% 0,63
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6641
|8,6685
|% -0,39
|
|Euro
|10,5522
|10,5576
|% -0,12
|
|Sterlin
|12,2508
|12,3123
|% 0,10
|
|Frank
|9,5968
|9,6546
|% 0,03
|
|Riyal
|2,3035
|2,3150
|% -0,44
|
|16:10
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.886
|1.886
|15,07
|
|Altın Gr.
|525
|525
|1,36
|
|Cumhuriyet
|3.461
|3.513
|-10,00
|
|Tam
|3.449
|3.540
|-2,71
|
|Yarım
|1.667
|1.712
|-1,31
|
|Çeyrek
|836
|856
|-0,65
|
|Gümüş.Ons
|27,72
|27,74
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|7,70
|7,71
|0,03
|
|B. Petrol
|71,67
|71,67
|0,36
|