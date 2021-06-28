***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
28.06.2021 18:01
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu-2021/05
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944580
BIST
17:471.370
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -21,51
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.370
17:478,7015
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0628
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7679
En Düşük
8,6886
17:4710,3844
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -0,0821
|Açılış
|: 10,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,4717
En Düşük
10,3574
17:47497,97
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -4,09
|Açılış
|: 497,97
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
497,51
BIST En Aktif Hisseler17:47
|ATATP
|26,40
|48.126.598
|% 10,00
|
|TKURU
|246,40
|6.365.577
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|1.092.065
|% 10,00
|
|EPLAS
|28,42
|9.533.698
|% 9,98
|
|VANGD
|5,29
|4.895.932
|% 9,98
|
|CEOEM
|10,94
|15.135.412
|% -9,96
|
|SAMAT
|5,27
|11.994.105
|% -9,91
|
|METUR
|6,11
|66.047.277
|% -9,88
|
|DENGE
|3,38
|768.516
|% -9,87
|
|CMBTN
|217,80
|25.409.980
|% -9,36
|
|GARAN
|8,14
|1.001.798.791
|% -0,73
|
|THYAO
|13,90
|870.471.682
|% -2,66
|
|EKGYO
|1,95
|850.919.876
|% -4,88
|
|SASA
|28,92
|559.503.548
|% -1,36
|
|KRDMD
|6,62
|477.725.565
|% -2,79
|
|EKGYO
|1,95
|850.919.876
|% -4,88
|
|YKBNK
|2,16
|414.459.380
|% -2,26
|
|GARAN
|8,14
|1.001.798.791
|% -0,73
|
|AKBNK
|5,30
|406.895.059
|% -0,75
|
|SKBNK
|1,07
|78.184.280
|% -2,73
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6983
|8,7015
|% -0,72
|
|Euro
|10,3786
|10,3844
|% -0,78
|
|Sterlin
|12,0654
|12,1259
|% -0,55
|
|Frank
|9,4325
|9,4893
|% -0,89
|
|Riyal
|2,3136
|2,3252
|% -0,70
|
|17:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.781
|-1,24
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-3,27
|
|Cumhuriyet
|3.306
|3.356
|-19,00
|
|Tam
|3.289
|3.374
|-17,87
|
|Yarım
|1.590
|1.632
|-8,64
|
|Çeyrek
|797
|816
|-4,33
|
|Gümüş.Ons
|26,13
|26,17
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,32
|7,32
|-0,04
|
|B. Petrol
|74,68
|74,68
|-0,68
|
Seans Raporu
17:47
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17:58
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -15, 83 kaybederek (% -1.29 ) 1, 215
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17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TACTR, YESIL, SELVA, KUTPO, TKURU, ATATP, DAGHL, VANGD, SERVE, ERBOS
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17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : CEOEM, METUR, DENGE, SAMAT