***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
28.06.2021 18:07
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu- 2021/01
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944594
BIST
18:051.373
En Yüksek
|Değişim
|: -1,34%
|| -18,61
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.398
En Düşük
1.368
18:058,7031
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0612
|Açılış
|: 8,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 8,7500
|
8,7679
En Düşük
8,6886
18:0510,3910
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -0,0755
|Açılış
|: 10,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4350
|
10,4717
En Düşük
10,3574
18:05498,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -3,70
|Açılış
|: 498,37
|
|Önceki Kapanış
|: 502,07
|
502,46
En Düşük
496,80
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OZBAL
|15,07
|146.733.106
|% 10,00
|
|ATATP
|26,40
|48.323.859
|% 10,00
|
|TKURU
|246,40
|6.380.361
|% 10,00
|
|TACTR
|31,90
|1.196.027
|% 10,00
|
|YAPRK
|35,48
|3.000.788
|% 9,98
|
|NIBAS
|11,81
|11.282.565
|% -9,98
|
|CEOEM
|10,94
|15.143.759
|% -9,96
|
|CASA
|125,90
|401.579
|% -9,94
|
|BASCM
|11,52
|190.512
|% -9,93
|
|SAMAT
|5,27
|12.024.777
|% -9,91
|
|GARAN
|8,17
|1.067.701.346
|% -0,37
|
|THYAO
|13,83
|950.389.396
|% -3,15
|
|EKGYO
|1,95
|879.525.843
|% -4,88
|
|SASA
|28,96
|584.618.257
|% -1,23
|
|KRDMD
|6,62
|499.276.299
|% -2,79
|
|EKGYO
|1,95
|879.525.843
|% -4,88
|
|YKBNK
|2,16
|423.192.974
|% -2,26
|
|GARAN
|8,17
|1.067.701.346
|% -0,37
|
|SKBNK
|1,07
|89.060.701
|% -2,73
|
|AKBNK
|5,32
|425.247.820
|% -0,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6980
|8,7031
|% -0,70
|
|Euro
|10,3817
|10,3910
|% -0,72
|
|Sterlin
|12,0522
|12,1127
|% -0,66
|
|Frank
|9,4327
|9,4895
|% -0,88
|
|Riyal
|2,3129
|2,3245
|% -0,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.780
|1.780
|-1,30
|
|Altın Gr.
|498
|498
|-4,09
|
|Cumhuriyet
|3.306
|3.356
|-19,00
|
|Tam
|3.289
|3.374
|-17,87
|
|Yarım
|1.590
|1.632
|-8,64
|
|Çeyrek
|797
|816
|-4,33
|
|Gümüş.Ons
|26,09
|26,13
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|-0,04
|
|B. Petrol
|74,67
|74,67
|-0,69
|
Seans Raporu
18:05
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