***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.07.2021 15:39
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946204
BIST
15:351.387
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 10,15
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.388
En Düşük
1.376
15:358,6674
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0122
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,7122
En Düşük
8,6470
15:3510,2887
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0096
|Açılış
|: 10,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3419
En Düşük
10,2674
15:35499,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,56
|Açılış
|: 499,37
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler15:35
|VAKFN
|11,77
|8.722.696
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,26
|8.553.979
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.745.892
|% 10,00
|
|ARMDA
|50,75
|2.409.631
|% 9,90
|
|SELVA
|5,90
|35.491.505
|% 9,87
|
|PKENT
|2.304,00
|2.134.356
|% -10,00
|
|TACTR
|32,32
|210.292
|% -7,39
|
|METUR
|5,05
|64.250.655
|% -6,48
|
|BRKO
|1,02
|374.487
|% -5,56
|
|UZERB
|37,52
|212.540
|% -3,79
|
|THYAO
|13,99
|793.925.052
|% 1,82
|
|GARAN
|8,54
|573.262.488
|% 1,67
|
|KOZAL
|109,90
|471.408.503
|% -2,57
|
|SASA
|29,36
|426.323.640
|% 2,59
|
|ARCLK
|32,66
|288.098.924
|% 0,86
|
|YKBNK
|2,22
|163.096.247
|% 1,37
|
|PEKGY
|1,27
|90.469.996
|% 4,96
|
|GARAN
|8,54
|573.262.488
|% 1,67
|
|THYAO
|13,99
|793.925.052
|% 1,82
|
|IZMDC
|2,65
|141.182.475
|% 6,85
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6636
|8,6674
|% -0,14
|
|Euro
|10,2537
|10,2887
|% -0,09
|
|Sterlin
|11,9680
|12,0281
|% -0,01
|
|Frank
|9,3647
|9,4211
|% -0,26
|
|Riyal
|2,3031
|2,3147
|% -0,18
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|4,69
|
|Altın Gr.
|499
|499
|0,30
|
|Cumhuriyet
|3.303
|3.353
|4,00
|
|Tam
|3.288
|3.373
|7,46
|
|Yarım
|1.589
|1.632
|3,61
|
|Çeyrek
|797
|816
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|26,46
|26,51
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,38
|-0,01
|
|B. Petrol
|76,28
|76,28
|0,11
|