***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.07.2021 15:39
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946205
BIST
15:281.386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 9,73
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.388
En Düşük
1.376
15:288,6625
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -0,0171
|Açılış
|: 8,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,7122
En Düşük
8,6470
15:2810,2890
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0093
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3419
En Düşük
10,2674
15:28498,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,18
|Açılış
|: 498,99
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler15:26
|EUKYO
|7,26
|8.553.979
|% 10,00
|
|VAKFN
|11,77
|8.709.749
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.745.892
|% 10,00
|
|ARMDA
|50,75
|2.383.495
|% 9,90
|
|SELVA
|5,90
|35.491.505
|% 9,87
|
|PKENT
|2.304,00
|2.069.844
|% -10,00
|
|TACTR
|32,32
|210.292
|% -7,39
|
|METUR
|5,04
|63.915.357
|% -6,67
|
|BRKO
|1,02
|374.487
|% -5,56
|
|UZERB
|37,52
|212.540
|% -3,79
|
|THYAO
|14,00
|788.602.962
|% 1,89
|
|GARAN
|8,52
|546.794.720
|% 1,43
|
|KOZAL
|110,20
|461.053.117
|% -2,30
|
|SASA
|29,32
|424.193.050
|% 2,45
|
|ARCLK
|32,64
|285.481.270
|% 0,80
|
|YKBNK
|2,22
|162.047.050
|% 1,37
|
|PEKGY
|1,27
|90.423.458
|% 4,96
|
|GARAN
|8,52
|546.794.720
|% 1,43
|
|THYAO
|14,00
|788.602.962
|% 1,89
|
|IZMDC
|2,65
|138.647.285
|% 6,85
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6594
|8,6632
|% -0,19
|
|Euro
|10,2801
|10,2888
|% -0,09
|
|Sterlin
|11,9596
|12,0196
|% -0,08
|
|Frank
|9,3552
|9,4116
|% -0,36
|
|Riyal
|2,3022
|2,3137
|% -0,22
|
|15:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.792
|4,13
|
|Altın Gr.
|499
|499
|0,30
|
|Cumhuriyet
|3.303
|3.353
|4,00
|
|Tam
|3.288
|3.373
|7,46
|
|Yarım
|1.589
|1.632
|3,61
|
|Çeyrek
|797
|816
|1,80
|
|Gümüş.Ons
|26,46
|26,50
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,39
|-0,00
|
|B. Petrol
|76,32
|76,32
|0,15
|
Seans Raporu
15:26
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15:40AVGYO
Yüzde 4.43 oranında artışla 2.83 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 387, 057 adet işlem
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15:39ERBOS
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15:38XU100
Endeks 1, 386 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 69 üstünde . İşlem hacmi 7, 705.00 milyon TL de
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15:38BIOEN
Yüzde 8.27 oranında artışla 24.36 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 555, 157 adet işlem
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15:37ECZYT
Yüzde 4.38 oranında artışla 40.50 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 455, 174 adet işlem