***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.07.2021 15:39
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946206
BIST
15:271.386
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 9,54
|Açılış
|: 1.376
|
|Önceki Kapanış
|: 1.377
|
1.388
En Düşük
1.376
15:278,6653
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0143
|Açılış
|: 8,6550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6670
|
8,7122
En Düşük
8,6470
15:2710,2873
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,0110
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2750
|
10,3419
En Düşük
10,2674
15:27498,99
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,18
|Açılış
|: 498,99
|
|Önceki Kapanış
|: 498,80
|
501,55
En Düşük
497,68
BIST En Aktif Hisseler15:27
|VAKFN
|11,77
|8.709.749
|% 10,00
|
|VKFYO
|7,81
|3.745.892
|% 10,00
|
|EUKYO
|7,26
|8.553.253
|% 10,00
|
|ARMDA
|50,75
|2.363.804
|% 9,90
|
|SELVA
|5,90
|35.485.605
|% 9,87
|
|PKENT
|2.304,00
|2.060.628
|% -10,00
|
|TACTR
|32,32
|210.292
|% -7,39
|
|METUR
|5,06
|63.879.412
|% -6,30
|
|BRKO
|1,02
|374.487
|% -5,56
|
|UZERB
|37,52
|212.540
|% -3,79
|
|THYAO
|13,99
|786.826.697
|% 1,82
|
|GARAN
|8,51
|546.418.417
|% 1,31
|
|KOZAL
|110,30
|460.279.784
|% -2,22
|
|SASA
|29,34
|423.758.229
|% 2,52
|
|ARCLK
|32,70
|284.410.623
|% 0,99
|
|YKBNK
|2,21
|161.976.368
|% 0,91
|
|PEKGY
|1,27
|90.403.057
|% 4,96
|
|GARAN
|8,51
|546.418.417
|% 1,31
|
|THYAO
|13,99
|786.826.697
|% 1,82
|
|IZMDC
|2,64
|137.472.938
|% 6,45
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6610
|8,6653
|% -0,16
|
|Euro
|10,2823
|10,2873
|% -0,11
|
|Sterlin
|11,9596
|12,0196
|% -0,08
|
|Frank
|9,3552
|9,4116
|% -0,36
|
|Riyal
|2,3022
|2,3137
|% -0,22
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.791
|1.791
|3,78
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-0,22
|
|Cumhuriyet
|3.303
|3.353
|4,00
|
|Tam
|3.283
|3.367
|1,63
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|0,78
|
|Çeyrek
|796
|814
|0,39
|
|Gümüş.Ons
|26,44
|26,49
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,38
|-0,01
|
|B. Petrol
|76,40
|76,40
|0,23
|