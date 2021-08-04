***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.08.2021 16:37
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954697
BIST
18:051.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.414
|
1.422
En Düşük
1.412
18:058,4926
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0180
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4926
En Düşük
8,4628
18:0510,0872
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0469
|Açılış
|: 10,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0872
En Düşük
10,0325
18:05493,51
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 4,46
|Açılış
|: 493,37
|
|Önceki Kapanış
|: 489,05
|
496,71
En Düşük
488,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISGSY
|10,67
|37.041.022
|% 10,00
|
|EMKEL
|2,97
|60.323.502
|% 10,00
|
|OZRDN
|9,03
|4.413.389
|% 9,99
|
|SAYAS
|26,20
|26.330.900
|% 9,99
|
|PENTA
|40,34
|44.805.038
|% 9,98
|
|METUR
|4,98
|192.957.250
|% -9,95
|
|SNKRN
|23,20
|877.807
|% -6,07
|
|TKURU
|215,00
|3.536.699
|% -5,91
|
|KGYO
|8,32
|36.798.067
|% -5,45
|
|SANFM
|21,50
|4.124.105
|% -4,95
|
|GARAN
|9,10
|2.364.813.607
|% 2,71
|
|THYAO
|12,63
|790.814.562
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,42
|635.135.592
|% 1,31
|
|KRDMD
|7,85
|577.469.939
|% 0,77
|
|KOZAL
|106,00
|518.963.550
|% 1,24
|
|GARAN
|9,10
|2.364.813.607
|% 2,71
|
|YKBNK
|2,45
|420.780.135
|% -0,41
|
|CEMAS
|1,37
|187.716.801
|% 3,01
|
|AKBNK
|5,42
|635.135.592
|% 1,31
|
|ODAS
|1,35
|127.329.488
|% 1,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4822
|8,4926
|% 0,21
|
|Euro
|10,0338
|10,0872
|% 0,47
|
|Sterlin
|11,7334
|11,7922
|% 0,67
|
|Frank
|9,3108
|9,3669
|% 0,60
|
|Riyal
|2,2528
|2,2641
|% 0,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|-1,44
|
|Altın Gr.
|493
|493
|4,32
|
|Cumhuriyet
|3.271
|3.321
|13,00
|
|Tam
|3.252
|3.334
|8,79
|
|Yarım
|1.572
|1.613
|4,25
|
|Çeyrek
|788
|806
|2,12
|
|Gümüş.Ons
|25,38
|25,42
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,00
|
|B. Petrol
|70,66
|70,66
|0,28
|