***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
06.09.2021 15:11
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/961958
BIST
16:491.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 12,31
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.447
En Düşük
1.428
16:498,4669
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0047
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
16:4910,0234
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0067
|Açılış
|: 9,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
16:49487,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,11
|Açılış
|: 487,85
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler16:49
|ORCAY
|14,33
|160.494.021
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|73.336.080
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.699.390
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.607.850
|% 9,92
|
|SANFM
|22,84
|18.623.419
|% 9,91
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|AKYHO
|2,43
|11.049.726
|% -4,71
|
|TGSAS
|19,07
|87.197.873
|% -4,65
|
|GARAN
|9,51
|1.495.609.980
|% 1,06
|
|YKBNK
|2,54
|621.068.350
|% 0,40
|
|THYAO
|12,45
|527.976.941
|% 0,24
|
|KRDMD
|7,29
|435.187.982
|% 0,41
|
|EREGL
|18,03
|350.364.860
|% 0,56
|
|YKBNK
|2,54
|621.068.350
|% 0,40
|
|GARAN
|9,51
|1.495.609.980
|% 1,06
|
|HALKB
|4,76
|329.088.765
|% 1,93
|
|MRGYO
|1,11
|74.771.773
|% 0,91
|
|KRDMD
|7,29
|435.187.982
|% 0,41
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4647
|8,4669
|% 0,06
|
|Euro
|10,0154
|10,0234
|% 0,07
|
|Sterlin
|11,6788
|11,7374
|% 0,55
|
|Frank
|9,1750
|9,2303
|% 0,42
|
|Riyal
|2,2491
|2,2604
|% 0,01
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.790
|0,68
|
|Altın Gr.
|488
|488
|1,54
|
|Cumhuriyet
|3.233
|3.282
|13,00
|
|Tam
|3.217
|3.298
|11,49
|
|Yarım
|1.555
|1.595
|5,56
|
|Çeyrek
|780
|798
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,08
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,06
|
|B. Petrol
|72,03
|72,03
|-0,57
|
Seans Raporu
16:49
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17:04EGEPO
Yüzde 6.38 oranında artışla 6.84 lira fiyatla işlem gören hissede 37, 774, 502 adet işlem
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17:03SMART
Yüzde 9.17 oranında artışla 6.07 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 125, 093 adet işlem
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17:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 4 artarak (% 0.68 ) 1, 547
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17:01
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, GARAN, TRKCM
-
17:01XU100
Endeks 1, 446 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 82 üstünde . İşlem hacmi 9, 739.00 milyon TL de