***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.10.2021 17:30
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967087
BIST
17:301.395
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,95
|Açılış
|: 1.396
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.396
En Düşük
1.389
17:308,8707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0235
|Açılış
|: 81,2800
|
|Önceki Kapanış
|: 81,2800
|
8,8732
En Düşük
8,8413
17:3010,2886
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0053
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2000
|
10,3188
En Düşük
10,2548
17:306,43
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,04
|Açılış
|: 6,43
|
|Önceki Kapanış
|: 6,46
|
6,48
En Düşük
6,38
BIST En Aktif Hisseler17:30
|EMNIS
|20,90
|793.761
|% 9,94
|
|KNFRT
|4,54
|51.951.065
|% 9,93
|
|NUGYO
|11,30
|19.677.624
|% 9,92
|
|ALBRK
|1,81
|95.748.609
|% 9,70
|
|PKENT
|3.168,00
|7.241.930
|% 9,62
|
|BSOKE
|2,61
|36.521.225
|% -10,00
|
|HURGZ
|2,25
|38.831.852
|% -10,00
|
|BIOEN
|24,30
|172.422.691
|% -10,00
|
|SEYKM
|19,64
|20.427.822
|% -9,99
|
|KARYE
|14,88
|104.853.550
|% -9,82
|
|GARAN
|9,28
|1.301.399.659
|% 0,65
|
|MAREN
|9,63
|1.233.980.040
|% -4,18
|
|TUPRS
|120,20
|1.118.373.395
|% 3,62
|
|THYAO
|14,03
|1.082.891.798
|% 1,15
|
|SISE
|8,14
|467.277.857
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,00
|187.788.581
|% 2,04
|
|GARAN
|9,28
|1.301.399.659
|% 0,65
|
|YKBNK
|2,38
|292.546.183
|% 0,00
|
|MAREN
|9,63
|1.233.980.040
|% -4,18
|
|THYAO
|14,03
|1.082.891.798
|% 1,15
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8671
|8,8707
|% 0,27
|
|Euro
|10,2828
|10,2886
|% -0,05
|
|Sterlin
|12,0423
|12,1027
|% 0,26
|
|Frank
|9,5168
|9,5741
|% -0,21
|
|Riyal
|2,3583
|2,3702
|% 0,21
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|-17,44
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-3,73
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|0,00
|
|Tam
|3.290
|3.373
|-1,88
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|-0,91
|
|Çeyrek
|798
|816
|-0,45
|
|Gümüş.Ons
|22,52
|22,54
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,04
|
|B. Petrol
|82,88
|82,88
|1,60
|