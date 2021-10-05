***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.10.2021 17:30
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967090
BIST
17:341.393
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -1,09
|Açılış
|: 1.396
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.396
En Düşük
1.389
17:348,8685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0213
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8732
En Düşük
8,8413
17:3410,2865
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0074
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3188
En Düşük
10,2548
17:34499,90
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -3,81
|Açılış
|: 499,90
|
|Önceki Kapanış
|: 503,71
|
504,51
En Düşük
498,34
BIST En Aktif Hisseler17:34
|EMNIS
|20,90
|793.761
|% 9,94
|
|KNFRT
|4,54
|51.969.225
|% 9,93
|
|NUGYO
|11,30
|19.677.793
|% 9,92
|
|ALBRK
|1,81
|95.748.790
|% 9,70
|
|PKENT
|3.168,00
|7.245.098
|% 9,62
|
|HURGZ
|2,25
|38.832.356
|% -10,00
|
|BSOKE
|2,61
|36.751.734
|% -10,00
|
|BIOEN
|24,30
|172.424.732
|% -10,00
|
|SEYKM
|19,64
|21.206.980
|% -9,99
|
|KARYE
|14,90
|105.014.879
|% -9,70
|
|GARAN
|9,26
|1.315.001.431
|% 0,43
|
|MAREN
|9,50
|1.245.695.525
|% -5,47
|
|TUPRS
|120,20
|1.123.834.423
|% 3,62
|
|THYAO
|14,01
|1.088.260.542
|% 1,01
|
|SISE
|8,14
|468.445.832
|% 0,00
|
|SKBNK
|0,99
|187.808.643
|% 1,02
|
|GARAN
|9,26
|1.315.001.431
|% 0,43
|
|YKBNK
|2,37
|292.657.423
|% -0,42
|
|MAREN
|9,50
|1.245.695.525
|% -5,47
|
|THYAO
|14,01
|1.088.260.542
|% 1,01
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8650
|8,8685
|% 0,24
|
|Euro
|10,2782
|10,2865
|% -0,07
|
|Sterlin
|12,0437
|12,1041
|% 0,27
|
|Frank
|9,5163
|9,5736
|% -0,22
|
|Riyal
|2,3576
|2,3694
|% 0,17
|
|17:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.753
|-17,18
|
|Altın Gr.
|499
|500
|-4,14
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|0,00
|
|Tam
|3.290
|3.373
|-1,88
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|-0,91
|
|Çeyrek
|798
|816
|-0,45
|
|Gümüş.Ons
|22,53
|22,55
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,04
|
|B. Petrol
|82,75
|82,75
|1,47
|