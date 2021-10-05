***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.10.2021 17:30
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967092
BIST
17:521.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,48
|Açılış
|: 1.396
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.396
En Düşük
1.389
17:528,8778
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0306
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8927
En Düşük
8,8413
17:5210,2995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0056
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3188
En Düşük
10,2548
17:52499,50
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -4,21
|Açılış
|: 499,43
|
|Önceki Kapanış
|: 503,71
|
504,51
En Düşük
498,34
BIST En Aktif Hisseler17:52
|EMNIS
|20,90
|793.761
|% 9,94
|
|KNFRT
|4,54
|52.032.530
|% 9,93
|
|NUGYO
|11,30
|19.734.350
|% 9,92
|
|ALBRK
|1,81
|96.001.167
|% 9,70
|
|KERVN
|0,80
|3.005.652
|% 9,59
|
|HURGZ
|2,25
|38.861.329
|% -10,00
|
|BIOEN
|24,30
|172.577.093
|% -10,00
|
|MARTI
|1,52
|19.170.578
|% -9,52
|
|SEYKM
|19,76
|28.009.428
|% -9,44
|
|KARYE
|14,95
|107.329.823
|% -9,39
|
|GARAN
|9,27
|1.411.293.211
|% 0,54
|
|MAREN
|9,40
|1.320.902.053
|% -6,47
|
|TUPRS
|120,20
|1.178.804.109
|% 3,62
|
|THYAO
|14,03
|1.121.576.084
|% 1,15
|
|SISE
|8,11
|501.203.836
|% -0,37
|
|SKBNK
|0,99
|189.203.044
|% 1,02
|
|GARAN
|9,27
|1.411.293.211
|% 0,54
|
|MAREN
|9,40
|1.320.902.053
|% -6,47
|
|YKBNK
|2,37
|296.230.809
|% -0,42
|
|ODAS
|1,44
|129.229.055
|% 0,70
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8742
|8,8778
|% 0,35
|
|Euro
|10,2955
|10,2995
|% 0,05
|
|Sterlin
|12,0538
|12,1142
|% 0,35
|
|Frank
|9,5193
|9,5767
|% -0,19
|
|Riyal
|2,3586
|2,3704
|% 0,22
|
|17:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.752
|-17,63
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-4,01
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|0,00
|
|Tam
|3.290
|3.373
|-1,88
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|-0,91
|
|Çeyrek
|798
|816
|-0,45
|
|Gümüş.Ons
|22,51
|22,54
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,43
|-0,03
|
|B. Petrol
|82,96
|82,96
|1,68
|
Seans Raporu
17:52
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-
17:58MAREN
Yüzde -4.78 oranında düşüşle 9.57 lira fiyatla işlem gören hissede 126, 057, 246 adet işlem
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17:57GWIND
Yüzde -3.58 oranında düşüşle 4.04 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 718, 898 adet işlem
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17:56EMKEL
Yüzde -3.31 oranında düşüşle 2.63 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 586, 440 adet işlem
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17:55FORMT
Yüzde -6.99 oranında düşüşle 1.33 lira fiyatla işlem gören hissede 48, 809, 611 adet işlem
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17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 97 kaybederek (% -0.08 ) 1, 220