***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.10.2021 17:30
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967093
BIST
17:261.394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,27
|Açılış
|: 1.396
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.396
En Düşük
1.389
17:268,8714
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0242
|Açılış
|: 8,8550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8732
En Düşük
8,8413
17:2610,2865
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0074
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3188
En Düşük
10,2548
17:26499,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,74%
|| -3,73
|Açılış
|: 499,98
|
|Önceki Kapanış
|: 503,71
|
504,51
En Düşük
498,34
BIST En Aktif Hisseler17:26
|EMNIS
|20,90
|793.761
|% 9,94
|
|KNFRT
|4,54
|51.887.046
|% 9,93
|
|NUGYO
|11,30
|19.676.923
|% 9,92
|
|ALBRK
|1,81
|95.728.112
|% 9,70
|
|PKENT
|3.170,00
|7.182.248
|% 9,69
|
|BSOKE
|2,61
|36.146.778
|% -10,00
|
|HURGZ
|2,25
|38.802.672
|% -10,00
|
|BIOEN
|24,30
|172.397.710
|% -10,00
|
|SEYKM
|19,64
|19.537.128
|% -9,99
|
|MARTI
|1,52
|18.932.717
|% -9,52
|
|GARAN
|9,28
|1.261.814.550
|% 0,65
|
|MAREN
|9,69
|1.181.166.977
|% -3,58
|
|TUPRS
|120,10
|1.104.624.096
|% 3,53
|
|THYAO
|14,09
|1.054.077.096
|% 1,59
|
|SISE
|8,13
|448.631.434
|% -0,12
|
|SKBNK
|1,00
|187.618.833
|% 2,04
|
|GARAN
|9,28
|1.261.814.550
|% 0,65
|
|MAREN
|9,69
|1.181.166.977
|% -3,58
|
|YKBNK
|2,37
|264.102.168
|% -0,42
|
|THYAO
|14,09
|1.054.077.096
|% 1,59
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8674
|8,8714
|% 0,27
|
|Euro
|10,2818
|10,2865
|% -0,07
|
|Sterlin
|12,0416
|12,1020
|% 0,25
|
|Frank
|9,5153
|9,5726
|% -0,23
|
|Riyal
|2,3578
|2,3696
|% 0,18
|
|17:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.752
|-18,00
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-4,80
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|0,00
|
|Tam
|3.289
|3.372
|-2,64
|
|Yarım
|1.590
|1.631
|-1,28
|
|Çeyrek
|797
|816
|-0,63
|
|Gümüş.Ons
|22,49
|22,51
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,39
|6,40
|-0,07
|
|B. Petrol
|82,69
|82,69
|1,41
|
Seans Raporu
17:26
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