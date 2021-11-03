***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.11.2021 16:01
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974407
BIST
17:211.536
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 3,12
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
17:219,7051
En Yüksek
|Değişim
|: 1,07%
|| 0,1027
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
17:2111,2449
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1216
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
17:21549,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -2,52
|Açılış
|: 549,53
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,04
BIST En Aktif Hisseler17:21
|IHAAS
|5,06
|27.665.469
|% 10,00
|
|TUREX
|13,35
|81.523.180
|% 9,97
|
|PRKAB
|24,70
|180.945.502
|% 9,97
|
|DOBUR
|70,80
|47.010.226
|% 9,94
|
|ERBOS
|135,00
|306.948.168
|% 9,93
|
|CANTE
|12,92
|104.797.491
|% -9,97
|
|NUGYO
|11,38
|32.485.986
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|33.217.223
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.773.599
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|162.622.988
|% -9,81
|
|GARAN
|10,24
|3.937.547.730
|% 0,79
|
|THYAO
|15,58
|2.046.807.542
|% 0,58
|
|FROTO
|200,40
|1.253.480.756
|% 3,78
|
|SISE
|8,76
|1.198.072.563
|% 1,62
|
|YKBNK
|2,84
|1.070.988.048
|% 0,35
|
|EKGYO
|1,96
|828.184.501
|% -3,45
|
|GARAN
|10,24
|3.937.547.730
|% 0,79
|
|YKBNK
|2,84
|1.070.988.048
|% 0,35
|
|TSKB
|1,42
|463.987.406
|% 3,65
|
|TSPOR
|5,17
|1.042.310.360
|% -3,72
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,7026
|9,7051
|% 1,07
|
|Euro
|11,2372
|11,2449
|% 1,09
|
|Sterlin
|13,1912
|13,2573
|% 1,19
|
|Frank
|10,5728
|10,6365
|% 1,11
|
|Riyal
|2,5775
|2,5904
|% 0,99
|
|17:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|-25,79
|
|Altın Gr.
|550
|550
|-2,26
|
|Cumhuriyet
|3.641
|3.696
|10,00
|
|Tam
|3.627
|3.718
|11,44
|
|Yarım
|1.753
|1.799
|5,53
|
|Çeyrek
|879
|899
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,09
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,20
|-0,07
|
|B. Petrol
|83,06
|83,06
|-1,66
|
Seans Raporu
17:21
daha fazla
-
17:33OZBAL
Yüzde 6.09 oranında artışla 18.82 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 765, 366 adet işlem
-
17:32DOBUR
Yüzde 9.94 oranında artışla 70.80 lira fiyatla işlem gören hissede 669, 369 adet işlem
-
17:31GOZDE
Yüzde 5.46 oranında artışla 7.15 lira fiyatla işlem gören hissede 43, 884, 012 adet işlem
-
17:30XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 83 artarak (% 0.06 ) 1, 344
-
17:30
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, ERBOS, PRKAB, ALBRK, TUREX, IHAAS