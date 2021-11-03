***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.11.2021 16:01
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974409
BIST
17:401.540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 7,43
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
17:409,6974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 0,0950
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
17:4011,2377
En Yüksek
|Değişim
|: 1,03%
|| 0,1144
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
17:40549,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -2,56
|Açılış
|: 549,49
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
548,76
BIST En Aktif Hisseler17:40
|IHAAS
|5,06
|27.682.622
|% 10,00
|
|PRKAB
|24,70
|181.177.904
|% 9,97
|
|TUREX
|13,35
|81.559.466
|% 9,97
|
|DOBUR
|70,80
|47.095.398
|% 9,94
|
|ERBOS
|135,00
|307.311.453
|% 9,93
|
|NUGYO
|11,38
|32.560.275
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|33.262.582
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.883.897
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|162.716.186
|% -9,81
|
|CANTE
|13,00
|110.696.735
|% -9,41
|
|GARAN
|10,26
|4.094.274.569
|% 0,98
|
|THYAO
|15,58
|2.122.497.531
|% 0,58
|
|FROTO
|200,80
|1.294.259.271
|% 3,99
|
|SISE
|8,76
|1.222.935.280
|% 1,62
|
|YKBNK
|2,87
|1.143.470.188
|% 1,41
|
|EKGYO
|1,97
|858.771.395
|% -2,96
|
|TSKB
|1,47
|579.740.267
|% 7,30
|
|YKBNK
|2,87
|1.143.470.188
|% 1,41
|
|GARAN
|10,26
|4.094.274.569
|% 0,98
|
|TSPOR
|5,10
|1.081.464.463
|% -5,03
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6958
|9,6974
|% 0,99
|
|Euro
|11,2327
|11,2377
|% 1,03
|
|Sterlin
|13,2054
|13,2716
|% 1,30
|
|Frank
|10,5923
|10,6561
|% 1,29
|
|Riyal
|2,5783
|2,5912
|% 1,02
|
|17:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.762
|1.762
|-25,77
|
|Altın Gr.
|549
|550
|-2,52
|
|Cumhuriyet
|3.641
|3.696
|10,00
|
|Tam
|3.627
|3.718
|11,44
|
|Yarım
|1.753
|1.799
|5,53
|
|Çeyrek
|879
|899
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,07
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|7,19
|7,20
|-0,07
|
|B. Petrol
|82,95
|82,95
|-1,77
|
Seans Raporu
17:40
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17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 59 artarak (% 0.58 ) 1, 661
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17:55
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi EKGYO, TSKB, YKBNK
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17:51ALBRK
Yüzde 9.71 oranında artışla 1.92 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 329, 386 adet işlem
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17:50XU100
Endeks 1, 539 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 39 üstünde . İşlem hacmi 26, 874.00 milyon TL de
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17:49AGESA
Yüzde 4.93 oranında artışla 21.28 lira fiyatla işlem gören hissede 383, 860 adet işlem