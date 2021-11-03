***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.11.2021 16:01
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974413
BIST
15:501.529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -3,98
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.533
|
1.541
En Düşük
1.492
15:509,6832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0808
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7797
En Düşük
9,5937
15:5011,2282
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1049
|Açılış
|: 11,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,4078
En Düşük
11,1061
15:50554,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 2,31
|Açılış
|: 554,37
|
|Önceki Kapanış
|: 552,05
|
560,35
En Düşük
549,46
BIST En Aktif Hisseler15:48
|IHAAS
|5,06
|27.535.397
|% 10,00
|
|TUREX
|13,35
|81.158.018
|% 9,97
|
|PRKAB
|24,70
|178.929.389
|% 9,97
|
|ERBOS
|135,00
|304.467.948
|% 9,93
|
|DOBUR
|70,70
|43.353.732
|% 9,78
|
|NUGYO
|11,38
|32.236.992
|% -9,97
|
|CANTE
|12,92
|103.759.124
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|33.079.128
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|34.489.789
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|162.415.456
|% -9,81
|
|GARAN
|10,18
|3.304.838.422
|% 0,20
|
|THYAO
|15,52
|1.687.459.244
|% 0,19
|
|SISE
|8,72
|1.068.323.217
|% 1,16
|
|FROTO
|199,30
|1.043.635.403
|% 3,21
|
|TSPOR
|5,04
|945.068.086
|% -6,15
|
|EKGYO
|1,97
|785.471.487
|% -2,96
|
|YKBNK
|2,83
|924.523.517
|% 0,00
|
|GARAN
|10,18
|3.304.838.422
|% 0,20
|
|TSKB
|1,39
|328.239.548
|% 1,46
|
|TSPOR
|5,04
|945.068.086
|% -6,15
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6803
|9,6841
|% 0,85
|
|Euro
|11,2107
|11,2219
|% 0,89
|
|Sterlin
|13,2196
|13,2858
|% 1,41
|
|Frank
|10,6036
|10,6675
|% 1,40
|
|Riyal
|2,5813
|2,5942
|% 1,13
|
|15:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.777
|1.777
|-10,95
|
|Altın Gr.
|558
|558
|6,14
|
|Cumhuriyet
|3.678
|3.733
|47,00
|
|Tam
|3.671
|3.763
|56,68
|
|Yarım
|1.774
|1.820
|27,41
|
|Çeyrek
|890
|910
|13,71
|
|Gümüş.Ons
|23,45
|23,48
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|7,37
|7,39
|0,11
|
|B. Petrol
|83,05
|83,05
|-1,67
|
Seans Raporu
15:48
daha fazla
-
16:00XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 25 kaybederek (% -0.32 ) 1, 339
-
16:00
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ERBOS, ALBRK, PRKAB, IHAAS, TUREX
-
16:00
Tabandan işlem gören hisse senetleri : CANTE, HEDEF, BASGZ, NUGYO, KARYE
-
16:00
VERTU, PRKAB, ERBOS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
16:00
TETMT, CANTE, BASGZ değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında