***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.11.2021 16:01
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974416
BIST
18:051.547
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.533
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.547
En Düşük
1.492
18:059,6982
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0575
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5550
|
9,7034
En Düşük
9,6257
18:0511,2496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0490
|Açılış
|: 11,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0600
|
11,2804
En Düşük
11,1804
18:05550,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 2,05
|Açılış
|: 551,15
|
|Önceki Kapanış
|: 548,49
|
553,84
En Düşük
547,75
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHAAS
|5,06
|27.718.174
|% 10,00
|
|TUREX
|13,35
|81.590.611
|% 9,97
|
|PRKAB
|24,70
|181.320.571
|% 9,97
|
|RODRG
|16,02
|9.666.145
|% 9,95
|
|DOBUR
|70,80
|47.403.095
|% 9,94
|
|NUGYO
|11,38
|32.685.181
|% -9,97
|
|KARYE
|19,79
|33.301.429
|% -9,96
|
|BASGZ
|31,14
|35.135.041
|% -9,95
|
|HEDEF
|3,40
|164.602.084
|% -9,81
|
|CANTE
|13,00
|137.539.085
|% -9,41
|
|GARAN
|10,38
|4.546.412.179
|% 2,17
|
|THYAO
|15,58
|2.252.540.934
|% 0,58
|
|FROTO
|202,00
|1.372.958.551
|% 4,61
|
|YKBNK
|2,88
|1.312.523.553
|% 1,77
|
|SISE
|8,75
|1.299.457.058
|% 1,51
|
|EKGYO
|1,99
|939.992.555
|% -1,97
|
|YKBNK
|2,88
|1.312.523.553
|% 1,77
|
|TSKB
|1,50
|644.987.838
|% 9,49
|
|GARAN
|10,38
|4.546.412.179
|% 2,17
|
|SKBNK
|1,09
|297.216.201
|% 4,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,6893
|9,6982
|% 0,60
|
|Euro
|11,2325
|11,2496
|% 0,44
|
|Sterlin
|13,1488
|13,2147
|% -0,03
|
|Frank
|10,5411
|10,6046
|% 0,10
|
|Riyal
|2,5671
|2,5800
|% 0,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.772
|1.773
|2,33
|
|Altın Gr.
|552
|552
|3,43
|
|Cumhuriyet
|3.641
|3.696
|10,00
|
|Tam
|3.627
|3.718
|11,44
|
|Yarım
|1.753
|1.799
|5,53
|
|Çeyrek
|879
|899
|2,77
|
|Gümüş.Ons
|23,47
|23,49
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,31
|7,32
|0,02
|
|B. Petrol
|81,53
|81,53
|-0,46
|