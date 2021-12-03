***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.12.2021 17:35
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980951
BIST
17:211.911
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 31,42
|Açılış
|: 1.897
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880
|
1.914
En Düşük
1.894
17:2113,7194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0561
|Açılış
|: 13,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4300
|
13,8913
En Düşük
13,4047
17:2115,5363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0275
|Açılış
|: 15,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2200
|
15,6980
En Düşük
15,1555
17:21780,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,32
|Açılış
|: 780,42
|
|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
790,29
En Düşük
762,36
BIST En Aktif Hisseler17:20
|MAKTK
|3,74
|57.081.648
|% 10,00
|
|SELVA
|11,11
|35.729.660
|% 10,00
|
|PKENT
|4.478,20
|22.887.828
|% 10,00
|
|ISATR
|342.861,20
|342.861
|% 10,00
|
|POLTK
|409,40
|7.859.315
|% 9,99
|
|DOBUR
|172,00
|224.976
|% -9,99
|
|RALYH
|15,58
|2.786.686
|% -9,99
|
|SODSN
|32,04
|1.622.927
|% -9,95
|
|PRKAB
|57,15
|12.941.675
|% -9,93
|
|ISKPL
|5,63
|189.731.722
|% -9,92
|
|THYAO
|18,72
|3.147.370.760
|% 2,58
|
|GARAN
|11,69
|1.492.237.714
|% 0,34
|
|KRDMD
|9,37
|1.283.796.650
|% 0,21
|
|KOZAL
|134,20
|1.169.724.610
|% 4,11
|
|SISE
|13,31
|1.092.428.839
|% -0,08
|
|TSKB
|1,59
|572.027.837
|% 6,00
|
|SKBNK
|1,20
|300.899.743
|% 0,84
|
|YKBNK
|3,41
|798.591.511
|% 0,29
|
|ODAS
|1,62
|302.439.955
|% 5,19
|
|THYAO
|18,72
|3.147.370.760
|% 2,58
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7045
|13,7230
|% 0,44
|
|Euro
|15,4898
|15,5225
|% 0,09
|
|Sterlin
|18,1175
|18,2083
|% -0,23
|
|Frank
|14,8307
|14,9201
|% 0,10
|
|Riyal
|3,6401
|3,6584
|% 0,02
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|3,05
|
|Altın Gr.
|783
|784
|4,42
|
|Cumhuriyet
|5.179
|5.257
|99,00
|
|Tam
|5.157
|5.291
|108,65
|
|Yarım
|2.492
|2.560
|52,56
|
|Çeyrek
|1.250
|1.280
|26,28
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,39
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,89
|9,90
|0,04
|
|B. Petrol
|71,91
|71,91
|2,24
|