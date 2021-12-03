***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.12.2021 17:35
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980955
BIST
18:051.910
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 30,35
|Açılış
|: 1.897
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880
|
1.914
En Düşük
1.894
18:0513,7088
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0455
|Açılış
|: 13,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4300
|
13,8913
En Düşük
13,4047
18:0515,4871
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0217
|Açılış
|: 15,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2200
|
15,6980
En Düşük
15,1555
18:05780,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,76
|Açılış
|: 780,86
|
|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
790,29
En Düşük
762,36
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAKTK
|3,74
|66.806.476
|% 10,00
|
|SELVA
|11,11
|36.007.865
|% 10,00
|
|ISKUR
|550.000,00
|550.000
|% 10,00
|
|PKENT
|4.478,20
|22.887.828
|% 10,00
|
|ISATR
|342.861,20
|342.861
|% 10,00
|
|DOBUR
|172,00
|287.928
|% -9,99
|
|RALYH
|15,58
|3.276.739
|% -9,99
|
|SODSN
|32,04
|2.116.119
|% -9,95
|
|UZERB
|35,64
|647.463
|% -9,95
|
|PRKAB
|57,15
|17.208.722
|% -9,93
|
|THYAO
|18,53
|3.478.052.491
|% 1,53
|
|GARAN
|11,66
|1.750.150.618
|% 0,09
|
|KRDMD
|9,33
|1.432.769.768
|% -0,21
|
|KOZAL
|135,20
|1.316.307.430
|% 4,89
|
|SISE
|13,25
|1.231.063.787
|% -0,53
|
|TSKB
|1,59
|615.533.083
|% 6,00
|
|ODAS
|1,63
|626.870.772
|% 5,84
|
|YKBNK
|3,44
|971.045.431
|% 1,18
|
|SKBNK
|1,21
|317.075.067
|% 1,68
|
|THYAO
|18,53
|3.478.052.491
|% 1,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6800
|13,7267
|% 0,46
|
|Euro
|15,4458
|15,5076
|% -0,01
|
|Sterlin
|18,1149
|18,2058
|% -0,25
|
|Frank
|14,8497
|14,9391
|% 0,23
|
|Riyal
|3,6478
|3,6661
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|3,28
|
|Altın Gr.
|781
|781
|2,16
|
|Cumhuriyet
|5.186
|5.264
|106,00
|
|Tam
|5.159
|5.293
|110,82
|
|Yarım
|2.493
|2.561
|53,60
|
|Çeyrek
|1.251
|1.280
|26,81
|
|Gümüş.Ons
|22,26
|22,29
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|9,84
|9,86
|-0,00
|
|B. Petrol
|72,01
|72,01
|2,34
|