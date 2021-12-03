***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.12.2021 17:35
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980956
BIST
18:051.910
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 30,35
|Açılış
|: 1.897
|
|Önceki Kapanış
|: 1.880
|
1.914
En Düşük
1.894
18:0513,7499
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0866
|Açılış
|: 13,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4300
|
13,8913
En Düşük
13,4047
18:0515,5376
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0288
|Açılış
|: 15,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2200
|
15,6980
En Düşük
15,1555
18:05780,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,59
|Açılış
|: 780,69
|
|Önceki Kapanış
|: 779,10
|
790,29
En Düşük
762,36
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MAKTK
|3,74
|66.806.476
|% 10,00
|
|SELVA
|11,11
|36.007.865
|% 10,00
|
|ISKUR
|550.000,00
|550.000
|% 10,00
|
|PKENT
|4.478,20
|22.887.828
|% 10,00
|
|ISATR
|342.861,20
|342.861
|% 10,00
|
|DOBUR
|172,00
|287.928
|% -9,99
|
|RALYH
|15,58
|3.276.739
|% -9,99
|
|SODSN
|32,04
|2.116.119
|% -9,95
|
|UZERB
|35,64
|647.463
|% -9,95
|
|PRKAB
|57,15
|17.208.722
|% -9,93
|
|THYAO
|18,58
|3.410.025.136
|% 1,81
|
|GARAN
|11,67
|1.671.132.909
|% 0,17
|
|KRDMD
|9,33
|1.409.660.953
|% -0,21
|
|KOZAL
|135,20
|1.303.670.827
|% 4,89
|
|SISE
|13,26
|1.200.159.262
|% -0,45
|
|ODAS
|1,63
|616.565.899
|% 5,84
|
|TSKB
|1,59
|593.771.930
|% 6,00
|
|YKBNK
|3,44
|965.742.031
|% 1,18
|
|SKBNK
|1,21
|308.170.728
|% 1,68
|
|THYAO
|18,58
|3.410.025.136
|% 1,81
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6554
|13,7163
|% 0,39
|
|Euro
|15,4044
|15,4807
|% -0,18
|
|Sterlin
|18,1264
|18,2173
|% -0,18
|
|Frank
|14,8584
|14,9479
|% 0,29
|
|Riyal
|3,6492
|3,6675
|% 0,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|3,40
|
|Altın Gr.
|781
|781
|2,16
|
|Cumhuriyet
|5.186
|5.264
|106,00
|
|Tam
|5.159
|5.293
|110,82
|
|Yarım
|2.493
|2.561
|53,60
|
|Çeyrek
|1.251
|1.280
|26,81
|
|Gümüş.Ons
|22,27
|22,30
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,84
|9,85
|-0,01
|
|B. Petrol
|72,06
|72,06
|2,39
|