***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.01.2022 16:18
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989003
BIST
17:371.995
En Yüksek
|Değişim
|: 1,58%
|| 30,98
|Açılış
|: 1.966
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964
|
2.001
En Düşük
1.955
17:3713,5597
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1522
|Açılış
|: 13,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,6308
En Düşük
13,2821
17:3715,3978
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 0,2460
|Açılış
|: 15,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0400
|
15,4511
En Düşük
15,0100
17:37798,10
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 15,59
|Açılış
|: 798,10
|
|Önceki Kapanış
|: 782,51
|
800,42
En Düşük
775,19
BIST En Aktif Hisseler17:37
|SEKUR
|18,26
|32.810.367
|% 10,00
|
|IDGYO
|2,09
|3.271.152
|% 10,00
|
|BALAT
|9,57
|1.830.196
|% 10,00
|
|AGYO
|3,20
|107.449.880
|% 9,97
|
|BASGZ
|13,57
|395.977.455
|% 9,97
|
|ELITE
|24,48
|36.946.024
|% -10,00
|
|KRGYO
|7,82
|37.049.540
|% -9,91
|
|BUCIM
|3,81
|50.156.633
|% -7,30
|
|KLKIM
|17,82
|75.242.213
|% -7,09
|
|SANFM
|28,14
|19.306.644
|% -5,89
|
|THYAO
|24,02
|2.703.607.095
|% 5,35
|
|EREGL
|30,50
|2.055.079.100
|% 0,93
|
|PETKM
|8,86
|1.513.489.807
|% 8,18
|
|GARAN
|11,45
|1.513.470.866
|% 0,17
|
|SISE
|14,43
|1.091.786.088
|% 1,19
|
|PETKM
|8,86
|1.513.489.807
|% 8,18
|
|YKBNK
|3,49
|532.561.764
|% 1,75
|
|GARAN
|11,45
|1.513.470.866
|% 0,17
|
|EKGYO
|2,28
|294.312.581
|% 0,88
|
|THYAO
|24,02
|2.703.607.095
|% 5,35
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5347
|13,5597
|% 1,14
|
|Euro
|15,3544
|15,3978
|% 1,62
|
|Sterlin
|18,3769
|18,4690
|% 1,64
|
|Frank
|14,7934
|14,8825
|% 1,53
|
|Riyal
|3,6086
|3,6267
|% 1,41
|
|17:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|11,47
|
|Altın Gr.
|795
|795
|12,55
|
|Cumhuriyet
|5.261
|5.340
|91,00
|
|Tam
|5.234
|5.371
|88,65
|
|Yarım
|2.530
|2.598
|42,88
|
|Çeyrek
|1.269
|1.299
|21,44
|
|Gümüş.Ons
|23,18
|23,22
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,07
|10,09
|0,14
|
|B. Petrol
|80,97
|80,97
|0,97
|
Seans Raporu
17:37
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-
17:52TUREX
Yüzde 6.43 oranında artışla 11.76 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 416, 777 adet işlem
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17:51GARFA
Yüzde 5.64 oranında artışla 14.05 lira fiyatla işlem gören hissede 298, 612 adet işlem
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17:50XU100
Endeks 1, 998 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 77 üstünde . İşlem hacmi 24, 080.00 milyon TL de
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17:50BSOKE
Yüzde 7.14 oranında artışla 2.40 lira fiyatla işlem gören hissede 49, 488, 465 adet işlem
-
17:49KLMSN
Yüzde 5.79 oranında artışla 11.32 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 494, 067 adet işlem