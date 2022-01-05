***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.01.2022 16:18
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989006
BIST
16:291.989
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 25,12
|Açılış
|: 1.966
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964
|
1.989
En Düşük
1.955
16:2913,4763
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0688
|Açılış
|: 13,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,5246
En Düşük
13,2821
16:2915,2660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1142
|Açılış
|: 15,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0400
|
15,2767
En Düşük
15,0100
16:29789,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 6,55
|Açılış
|: 789,07
|
|Önceki Kapanış
|: 782,51
|
789,37
En Düşük
775,19
BIST En Aktif Hisseler16:27
|IDGYO
|2,09
|3.164.273
|% 10,00
|
|BALAT
|9,57
|1.830.196
|% 10,00
|
|AGYO
|3,20
|85.912.660
|% 9,97
|
|UZERB
|42,34
|1.472.628
|% 9,97
|
|DOBUR
|93,80
|3.453.716
|% 9,96
|
|ELITE
|24,48
|36.500.758
|% -10,00
|
|KRGYO
|7,82
|36.785.662
|% -9,91
|
|SANFM
|27,74
|17.504.763
|% -7,22
|
|BUCIM
|3,82
|46.354.642
|% -7,06
|
|IHEVA
|1,07
|45.786.608
|% -5,31
|
|THYAO
|23,88
|2.288.792.087
|% 4,74
|
|EREGL
|29,98
|1.381.212.981
|% -0,79
|
|PETKM
|8,70
|1.227.506.879
|% 6,23
|
|GARAN
|11,44
|1.218.287.147
|% 0,09
|
|TUPRS
|176,60
|853.269.417
|% 4,19
|
|PETKM
|8,70
|1.227.506.879
|% 6,23
|
|YKBNK
|3,47
|434.419.878
|% 1,17
|
|EKGYO
|2,26
|250.358.287
|% 0,00
|
|GARAN
|11,44
|1.218.287.147
|% 0,09
|
|THYAO
|23,88
|2.288.792.087
|% 4,74
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4654
|13,4788
|% 0,53
|
|Euro
|15,2425
|15,2701
|% 0,78
|
|Sterlin
|18,1766
|18,2677
|% 0,53
|
|Frank
|14,6389
|14,7270
|% 0,47
|
|Riyal
|3,5742
|3,5922
|% 0,44
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.819
|3,11
|
|Altın Gr.
|787
|788
|5,08
|
|Cumhuriyet
|5.224
|5.303
|54,00
|
|Tam
|5.202
|5.338
|55,36
|
|Yarım
|2.514
|2.582
|26,78
|
|Çeyrek
|1.261
|1.291
|13,39
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,08
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|9,99
|10,00
|0,05
|
|B. Petrol
|80,43
|80,43
|0,43
|
Seans Raporu
16:27
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