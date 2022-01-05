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***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

05.01.2022 16:18
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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Portföy Dağılım Raporu



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989006


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
16:291.989
Değişim :  1,28% |  25,12
Açılış :  1.966  
Önceki Kapanış :  1.964  
En Yüksek
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler16:27
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
IDGYO 2,09 3.164.273 % 10,00  
BALAT 9,57 1.830.196 % 10,00  
AGYO 3,20 85.912.660 % 9,97  
UZERB 42,34 1.472.628 % 9,97  
DOBUR 93,80 3.453.716 % 9,96  
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16:27 Alış Satış %  
Dolar 13,4654 13,4788 % 0,53  
Euro 15,2425 15,2701 % 0,78  
Sterlin 18,1766 18,2677 % 0,53  
Frank 14,6389 14,7270 % 0,47  
Riyal 3,5742 3,5922 % 0,44  
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16:27 Alış Satış %  
Altın Ons 1.818 1.819 3,11  
Altın Gr. 787 788 5,08  
Cumhuriyet 5.224 5.303 54,00  
Tam 5.202 5.338 55,36  
Yarım 2.514 2.582 26,78  
Çeyrek 1.261 1.291 13,39  
Gümüş.Ons 23,05 23,08 0,00  
Gümüş Gr. 9,99 10,00 0,05  
B. Petrol 80,43 80,43 0,43  
Seans Raporu 16:27
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