***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.01.2022 16:18
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/988996
BIST
17:081.988
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 24,38
|Açılış
|: 1.966
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964
|
1.991
En Düşük
1.955
17:0813,5541
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 0,1466
|Açılış
|: 13,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,5541
En Düşük
13,2821
17:0815,3989
En Yüksek
|Değişim
|: 1,63%
|| 0,2471
|Açılış
|: 15,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0400
|
15,3989
En Düşük
15,0100
17:08792,97
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 10,46
|Açılış
|: 792,97
|
|Önceki Kapanış
|: 782,51
|
794,63
En Düşük
775,19
BIST En Aktif Hisseler17:08
|IDGYO
|2,09
|3.235.695
|% 10,00
|
|BALAT
|9,57
|1.830.196
|% 10,00
|
|BASGZ
|13,57
|378.842.928
|% 9,97
|
|AGYO
|3,20
|107.272.798
|% 9,97
|
|UZERB
|42,34
|1.472.628
|% 9,97
|
|ELITE
|24,48
|36.686.414
|% -10,00
|
|KRGYO
|7,82
|36.898.723
|% -9,91
|
|BUCIM
|3,81
|48.590.863
|% -7,30
|
|SANFM
|28,00
|18.826.357
|% -6,35
|
|KLKIM
|18,08
|64.292.130
|% -5,74
|
|THYAO
|23,88
|2.511.684.241
|% 4,74
|
|EREGL
|30,08
|1.628.953.110
|% -0,46
|
|PETKM
|8,70
|1.378.580.536
|% 6,23
|
|GARAN
|11,42
|1.346.801.848
|% -0,09
|
|SISE
|14,39
|957.638.049
|% 0,91
|
|PETKM
|8,70
|1.378.580.536
|% 6,23
|
|YKBNK
|3,45
|469.346.011
|% 0,58
|
|GARAN
|11,42
|1.346.801.848
|% -0,09
|
|EKGYO
|2,26
|260.650.343
|% 0,00
|
|THYAO
|23,88
|2.511.684.241
|% 4,74
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5353
|13,5541
|% 1,09
|
|Euro
|15,3485
|15,3989
|% 1,63
|
|Sterlin
|18,2445
|18,3360
|% 0,91
|
|Frank
|14,6961
|14,7846
|% 0,87
|
|Riyal
|3,5845
|3,6025
|% 0,73
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|11,50
|
|Altın Gr.
|790
|790
|7,74
|
|Cumhuriyet
|5.250
|5.330
|81,00
|
|Tam
|5.222
|5.358
|75,80
|
|Yarım
|2.524
|2.592
|36,67
|
|Çeyrek
|1.266
|1.296
|18,33
|
|Gümüş.Ons
|23,13
|23,16
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,02
|10,04
|0,09
|
|B. Petrol
|80,82
|80,82
|0,82
|
Seans Raporu
17:08
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17:23GARFA
Yüzde 6.32 oranında artışla 14.14 lira fiyatla işlem gören hissede 290, 656 adet işlem
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17:21TOASO
Yüzde 4.49 oranında artışla 88.50 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 304, 973 adet işlem
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17:20XU100
Endeks 1, 989 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 31 üstünde . İşlem hacmi 21, 309.00 milyon TL de
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17:19FORMT
Yüzde 4.59 oranında artışla 1.14 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 576, 945 adet işlem
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17:18BEYAZ
Yüzde 4.69 oranında artışla 9.60 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 367, 866 adet işlem