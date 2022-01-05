***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.01.2022 16:18
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy Dağılım Raporu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/989005
BIST
17:101.992
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 28,02
|Açılış
|: 1.966
|
|Önceki Kapanış
|: 1.964
|
1.992
En Düşük
1.955
17:1013,5897
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 0,1822
|Açılış
|: 13,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3800
|
13,5897
En Düşük
13,2821
17:1015,4166
En Yüksek
|Değişim
|: 1,75%
|| 0,2648
|Açılış
|: 15,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,0400
|
15,4166
En Düşük
15,0100
17:10793,37
En Yüksek
|Değişim
|: 1,39%
|| 10,85
|Açılış
|: 793,37
|
|Önceki Kapanış
|: 782,51
|
794,63
En Düşük
775,19
BIST En Aktif Hisseler17:07
|IDGYO
|2,09
|3.235.695
|% 10,00
|
|BALAT
|9,57
|1.830.196
|% 10,00
|
|BASGZ
|13,57
|378.511.359
|% 9,97
|
|AGYO
|3,20
|107.246.670
|% 9,97
|
|UZERB
|42,34
|1.472.628
|% 9,97
|
|ELITE
|24,48
|36.685.067
|% -10,00
|
|KRGYO
|7,82
|36.896.135
|% -9,91
|
|BUCIM
|3,80
|48.353.732
|% -7,54
|
|IHEVA
|1,06
|47.245.541
|% -6,19
|
|SANFM
|28,08
|18.781.822
|% -6,09
|
|THYAO
|23,90
|2.508.742.092
|% 4,82
|
|EREGL
|30,08
|1.623.547.847
|% -0,46
|
|PETKM
|8,68
|1.365.788.246
|% 5,98
|
|GARAN
|11,42
|1.344.398.671
|% -0,09
|
|SISE
|14,39
|952.902.699
|% 0,91
|
|PETKM
|8,68
|1.365.788.246
|% 5,98
|
|YKBNK
|3,46
|468.930.247
|% 0,87
|
|GARAN
|11,42
|1.344.398.671
|% -0,09
|
|EKGYO
|2,26
|260.573.034
|% 0,00
|
|THYAO
|23,90
|2.508.742.092
|% 4,82
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5361
|13,5554
|% 1,10
|
|Euro
|15,3500
|15,3792
|% 1,50
|
|Sterlin
|18,2235
|18,3149
|% 0,79
|
|Frank
|14,6754
|14,7638
|% 0,72
|
|Riyal
|3,5809
|3,5988
|% 0,63
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.825
|1.825
|9,94
|
|Altın Gr.
|790
|790
|7,83
|
|Cumhuriyet
|5.244
|5.323
|74,00
|
|Tam
|5.217
|5.354
|71,23
|
|Yarım
|2.522
|2.590
|34,45
|
|Çeyrek
|1.265
|1.295
|17,23
|
|Gümüş.Ons
|23,14
|23,17
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|10,03
|10,05
|0,10
|
|B. Petrol
|80,84
|80,84
|0,84
|
Seans Raporu
17:07
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-
17:21TOASO
Yüzde 4.49 oranında artışla 88.50 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 304, 973 adet işlem
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17:20XU100
Endeks 1, 989 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 31 üstünde . İşlem hacmi 21, 309.00 milyon TL de
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17:19FORMT
Yüzde 4.59 oranında artışla 1.14 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 576, 945 adet işlem
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17:18BEYAZ
Yüzde 4.69 oranında artışla 9.60 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 367, 866 adet işlem
-
17:17BSOKE
Yüzde 9.37 oranında artışla 2.45 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 979, 027 adet işlem