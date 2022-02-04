***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.02.2022 10:40
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy dağılım raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999438
BIST
15:091.941
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -16,53
|Açılış
|: 1.970
|
|Önceki Kapanış
|: 1.958
|
1.974
En Düşük
1.940
15:0913,5793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0096
|Açılış
|: 13,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5400
|
13,6023
En Düşük
13,5079
15:0915,5927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0634
|Açılış
|: 15,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4000
|
15,6160
En Düşük
15,4824
15:09790,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,10
|Açılış
|: 790,94
|
|Önceki Kapanış
|: 787,84
|
793,10
En Düşük
784,02
BIST En Aktif Hisseler15:09
|TETMT
|347,50
|10.417.575
|% 9,17
|
|RNPOL
|14,76
|119.895.236
|% 7,19
|
|PAMEL
|92,35
|6.048.448
|% 6,70
|
|GWIND
|7,25
|35.433.962
|% 4,17
|
|OTTO
|34,98
|127.883
|% 3,74
|
|ORCAY
|51,55
|21.148.632
|% -9,96
|
|EDATA
|23,72
|1.358.669
|% -8,42
|
|MANAS
|25,34
|10.499.676
|% -6,49
|
|BAYRK
|5,52
|6.446.963
|% -5,32
|
|KGYO
|6,48
|4.531.837
|% -3,28
|
|ARDYZ
|9,10
|153.522.461
|% 2,94
|
|RNPOL
|14,76
|119.895.236
|% 7,19
|
|KONTR
|120,50
|98.306.411
|% -0,99
|
|YEOTK
|64,30
|78.214.110
|% -1,38
|
|PSGYO
|18,55
|71.280.705
|% -0,48
|
|DGNMO
|2,12
|65.990.342
|% 2,42
|
|ARDYZ
|9,10
|153.522.461
|% 2,94
|
|ZRGYO
|2,53
|41.387.126
|% 2,43
|
|MOBTL
|1,57
|14.290.232
|% 0,00
|
|RNPOL
|14,76
|119.895.236
|% 7,19
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5744
|13,5793
|% 0,07
|
|Euro
|15,5823
|15,5927
|% 0,41
|
|Sterlin
|18,3847
|18,4769
|% 0,00
|
|Frank
|14,6616
|14,7499
|% -0,02
|
|Riyal
|3,6095
|3,6276
|% 0,11
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|5,89
|
|Altın Gr.
|791
|791
|3,09
|
|Cumhuriyet
|5.248
|5.328
|27,00
|
|Tam
|5.223
|5.355
|27,22
|
|Yarım
|2.524
|2.591
|13,17
|
|Çeyrek
|1.266
|1.295
|6,58
|
|Gümüş.Ons
|22,49
|22,53
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|9,83
|9,84
|0,07
|
|B. Petrol
|92,78
|92,78
|1,67
|
Seans Raporu
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