***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
04.02.2022 10:40
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy dağılım raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999439
BIST
16:431.950
En Yüksek
|Değişim
|: -0,40%
|| -7,86
|Açılış
|: 1.970
|
|Önceki Kapanış
|: 1.958
|
1.974
En Düşük
1.937
16:4313,5539
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0158
|Açılış
|: 13,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5400
|
13,6023
En Düşük
13,5054
16:4315,5008
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0285
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4000
|
15,6160
En Düşük
15,4656
16:43783,94
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -3,90
|Açılış
|: 783,94
|
|Önceki Kapanış
|: 787,84
|
793,10
En Düşük
782,85
BIST En Aktif Hisseler16:41
|MRGYO
|0,99
|37.673.138
|% 10,00
|
|YBTAS
|19.130,40
|886.786
|% 10,00
|
|PKENT
|406,10
|10.458.325
|% 9,99
|
|SANEL
|14,50
|31.875.400
|% 9,93
|
|UTPYA
|12,88
|491.982
|% 9,90
|
|ORCAY
|51,55
|21.253.124
|% -9,96
|
|EDATA
|23,72
|1.358.669
|% -8,42
|
|ISMEN
|18,72
|84.276.049
|% -6,35
|
|KRSTL
|5,14
|3.494.559
|% -6,20
|
|KLGYO
|1,64
|27.603.464
|% -5,75
|
|THYAO
|26,78
|2.023.142.081
|% -0,89
|
|YKBNK
|4,09
|1.597.124.887
|% 0,25
|
|KRDMD
|11,07
|1.129.953.307
|% -1,42
|
|TOASO
|83,70
|700.373.652
|% 2,51
|
|GARAN
|11,92
|656.103.442
|% -0,17
|
|YKBNK
|4,09
|1.597.124.887
|% 0,25
|
|EKGYO
|2,37
|291.023.873
|% -0,42
|
|ODAS
|1,30
|134.907.100
|% -2,26
|
|KRDMD
|11,07
|1.129.953.307
|% -1,42
|
|TSKB
|1,53
|140.744.783
|% -1,92
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5512
|13,5612
|% -0,06
|
|Euro
|15,4944
|15,5070
|% -0,14
|
|Sterlin
|18,2439
|18,3354
|% -0,77
|
|Frank
|14,5901
|14,6780
|% -0,51
|
|Riyal
|3,5997
|3,6178
|% -0,16
|
|16:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|-7,28
|
|Altın Gr.
|789
|789
|1,11
|
|Cumhuriyet
|5.241
|5.321
|20,00
|
|Tam
|5.217
|5.349
|20,74
|
|Yarım
|2.521
|2.587
|10,03
|
|Çeyrek
|1.265
|1.294
|5,02
|
|Gümüş.Ons
|22,23
|22,26
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|9,79
|9,81
|0,03
|
|B. Petrol
|92,75
|92,75
|1,64
|