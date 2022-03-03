***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.03.2022 16:03
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy dağılım raporu ekte sunulmuştur.
Portföy dağılım raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006823
BIST
15:502.023
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 37,22
|Açılış
|: 2.009
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986
|
2.025
En Düşük
2.009
15:5014,1428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0530
|Açılış
|: 14,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0600
|
14,1545
En Düşük
13,9691
15:5015,7072
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0020
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,7828
En Düşük
15,5464
15:50878,22
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 5,95
|Açılış
|: 878,22
|
|Önceki Kapanış
|: 872,27
|
881,27
En Düşük
865,20
BIST En Aktif Hisseler15:50
|PKENT
|374,00
|18.340.689
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.206.975,00
|1.206.975
|% 10,00
|
|OZGYO
|2,00
|36.168.749
|% 9,89
|
|KOZAA
|21,92
|494.693.048
|% 9,76
|
|KOZAL
|128,60
|1.026.186.215
|% 9,73
|
|AKFGY
|3,25
|124.706.172
|% -9,97
|
|BASCM
|3,65
|1.141.187
|% -9,88
|
|SNKRN
|30,40
|546.833
|% -5,00
|
|HLGYO
|1,63
|34.345.605
|% -4,12
|
|KONKA
|10,67
|129.430.037
|% -3,70
|
|KRDMD
|13,49
|2.704.613.486
|% 4,90
|
|THYAO
|26,02
|1.963.309.983
|% 0,15
|
|ASELS
|24,08
|1.692.566.891
|% 4,88
|
|EREGL
|36,08
|1.505.325.423
|% 4,64
|
|KOZAL
|128,60
|1.026.186.215
|% 9,73
|
|KRDMD
|13,49
|2.704.613.486
|% 4,90
|
|YKBNK
|3,66
|413.948.455
|% 0,27
|
|PETKM
|7,85
|714.345.451
|% 2,75
|
|GARAN
|11,71
|979.454.926
|% 0,77
|
|DOHOL
|2,62
|215.389.048
|% 1,55
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1387
|14,1428
|% 0,38
|
|Euro
|15,6759
|15,7072
|% -0,01
|
|Sterlin
|18,8738
|18,9684
|% 0,28
|
|Frank
|15,3087
|15,4009
|% 0,41
|
|Riyal
|3,7562
|3,7750
|% 0,32
|
|15:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.931
|5,34
|
|Altın Gr.
|878
|878
|5,82
|
|Cumhuriyet
|5.828
|5.916
|12,00
|
|Tam
|5.797
|5.941
|14,85
|
|Yarım
|2.802
|2.874
|7,18
|
|Çeyrek
|1.405
|1.437
|3,59
|
|Gümüş.Ons
|25,34
|25,36
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,52
|0,07
|
|B. Petrol
|116
|116
|2,69
|
Seans Raporu
15:50
daha fazla
-
16:05KOZAL
Yüzde 9.47 oranında artışla 128.30 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 301, 732 adet işlem
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16:04OZGYO
Yüzde 8.79 oranında artışla 1.98 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 859, 932 adet işlem
-
16:02IPEKE
Yüzde 8.70 oranında artışla 14.75 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 600, 125 adet işlem
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16:01XU100
Endeks 2, 024 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 89 üstünde . İşlem hacmi 19, 787.00 milyon TL de
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16:01IPEKE
Yüzde 8.92 oranında artışla 14.78 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 587, 190 adet işlem