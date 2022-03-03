***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.03.2022 16:03
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy dağılım raporu ekte sunulmuştur.
Portföy dağılım raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006826
BIST
16:082.024
En Yüksek
|Değişim
|: 1,89%
|| 37,58
|Açılış
|: 2.009
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986
|
2.025
En Düşük
2.009
16:0814,1494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 0,0596
|Açılış
|: 14,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0600
|
14,1545
En Düşük
13,9691
16:0815,7204
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0112
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,7828
En Düşük
15,5464
16:08878,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 5,92
|Açılış
|: 878,18
|
|Önceki Kapanış
|: 872,27
|
881,27
En Düşük
865,20
BIST En Aktif Hisseler16:06
|PKENT
|374,00
|18.493.281
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.206.975,00
|1.206.975
|% 10,00
|
|KOZAL
|128,90
|1.059.138.013
|% 9,98
|
|KOZAA
|21,96
|510.851.999
|% 9,96
|
|OZGYO
|2,00
|43.728.587
|% 9,89
|
|AKFGY
|3,25
|125.046.912
|% -9,97
|
|BASCM
|3,65
|1.141.187
|% -9,88
|
|SNKRN
|30,40
|546.833
|% -5,00
|
|HLGYO
|1,63
|37.362.352
|% -4,12
|
|UFUK
|17,58
|201.448
|% -3,67
|
|KRDMD
|13,59
|3.067.369.747
|% 5,68
|
|THYAO
|25,94
|2.019.199.815
|% -0,15
|
|EREGL
|36,08
|1.717.691.877
|% 4,64
|
|ASELS
|24,04
|1.708.900.362
|% 4,70
|
|GARAN
|11,75
|1.067.008.924
|% 1,12
|
|KRDMD
|13,59
|3.067.369.747
|% 5,68
|
|YKBNK
|3,67
|430.138.222
|% 0,55
|
|PETKM
|7,86
|752.250.576
|% 2,88
|
|GARAN
|11,75
|1.067.008.924
|% 1,12
|
|DOHOL
|2,63
|220.725.855
|% 1,94
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1436
|14,1466
|% 0,40
|
|Euro
|15,6798
|15,7176
|% 0,05
|
|Sterlin
|18,8662
|18,9608
|% 0,24
|
|Frank
|15,3069
|15,3991
|% 0,40
|
|Riyal
|3,7582
|3,7771
|% 0,38
|
|16:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.933
|7,13
|
|Altın Gr.
|878
|878
|5,80
|
|Cumhuriyet
|5.824
|5.912
|8,00
|
|Tam
|5.797
|5.941
|14,92
|
|Yarım
|2.802
|2.874
|7,21
|
|Çeyrek
|1.405
|1.437
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|25,38
|25,42
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,54
|0,09
|
|B. Petrol
|117
|117
|3,96
|
Seans Raporu
16:06
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-
16:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 06 artarak (% 2.01 ) 2, 282
-
16:21IPEKE
Yüzde 9.51 oranında artışla 14.86 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 884, 986 adet işlem
-
16:20KRDMD
Yüzde 5.68 oranında artışla 13.59 lira fiyatla işlem gören hissede 229, 336, 770 adet işlem
-
16:17TSGYO
Yüzde 6.09 oranında artışla 3.31 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 461, 152 adet işlem
-
16:16XU100
Endeks 2, 023 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 85 üstünde . İşlem hacmi 20, 648.00 milyon TL de