***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.03.2022 16:03
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy dağılım raporu ekte sunulmuştur.
Portföy dağılım raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006830
BIST
16:092.024
En Yüksek
|Değişim
|: 1,92%
|| 38,14
|Açılış
|: 2.009
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986
|
2.025
En Düşük
2.009
16:0914,1500
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0602
|Açılış
|: 14,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0600
|
14,1545
En Düşük
13,9691
16:0915,7140
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0048
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,7828
En Düşük
15,5464
16:09878,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 5,97
|Açılış
|: 878,24
|
|Önceki Kapanış
|: 872,27
|
881,27
En Düşük
865,20
BIST En Aktif Hisseler16:07
|PKENT
|374,00
|18.493.281
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.206.975,00
|1.206.975
|% 10,00
|
|KOZAL
|128,90
|1.067.054.801
|% 9,98
|
|KOZAA
|21,96
|510.878.241
|% 9,96
|
|OZGYO
|2,00
|43.774.595
|% 9,89
|
|AKFGY
|3,25
|125.068.697
|% -9,97
|
|BASCM
|3,65
|1.141.187
|% -9,88
|
|SNKRN
|30,40
|546.833
|% -5,00
|
|UFUK
|17,58
|201.448
|% -3,67
|
|KUYAS
|5,53
|18.057.473
|% -3,66
|
|KRDMD
|13,56
|3.093.351.815
|% 5,44
|
|THYAO
|25,94
|2.023.069.021
|% -0,15
|
|EREGL
|36,08
|1.726.996.396
|% 4,64
|
|ASELS
|24,04
|1.710.516.358
|% 4,70
|
|GARAN
|11,75
|1.083.136.082
|% 1,12
|
|KRDMD
|13,56
|3.093.351.815
|% 5,44
|
|YKBNK
|3,67
|430.238.284
|% 0,55
|
|PETKM
|7,86
|753.098.772
|% 2,88
|
|GARAN
|11,75
|1.083.136.082
|% 1,12
|
|DOHOL
|2,63
|220.728.485
|% 1,94
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1435
|14,1494
|% 0,42
|
|Euro
|15,6731
|15,7204
|% 0,07
|
|Sterlin
|18,8705
|18,9651
|% 0,26
|
|Frank
|15,3066
|15,3988
|% 0,40
|
|Riyal
|3,7580
|3,7768
|% 0,37
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.933
|1.934
|8,48
|
|Altın Gr.
|878
|878
|5,80
|
|Cumhuriyet
|5.824
|5.912
|8,00
|
|Tam
|5.797
|5.941
|14,92
|
|Yarım
|2.802
|2.874
|7,21
|
|Çeyrek
|1.405
|1.437
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|25,40
|25,43
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|11,54
|11,56
|0,11
|
|B. Petrol
|117
|117
|4,11
|
Seans Raporu
16:07
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16:22YKSLN
Yüzde 5.78 oranında artışla 6.22 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 698, 847 adet işlem
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16:21XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 06 artarak (% 2.01 ) 2, 282
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16:21IPEKE
Yüzde 9.51 oranında artışla 14.86 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 884, 986 adet işlem
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16:20KRDMD
Yüzde 5.68 oranında artışla 13.59 lira fiyatla işlem gören hissede 229, 336, 770 adet işlem
-
16:17TSGYO
Yüzde 6.09 oranında artışla 3.31 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 461, 152 adet işlem