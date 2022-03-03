***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
03.03.2022 16:03
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy dağılım raporu ekte sunulmuştur.
Portföy dağılım raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1006833
BIST
16:022.024
En Yüksek
|Değişim
|: 1,88%
|| 37,41
|Açılış
|: 2.009
|
|Önceki Kapanış
|: 1.986
|
2.025
En Düşük
2.009
16:0214,1502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0604
|Açılış
|: 14,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,0600
|
14,1545
En Düşük
13,9691
16:0215,7221
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0129
|Açılış
|: 15,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6000
|
15,7828
En Düşük
15,5464
16:02878,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 5,87
|Açılış
|: 878,07
|
|Önceki Kapanış
|: 872,27
|
881,27
En Düşük
865,20
BIST En Aktif Hisseler16:02
|PKENT
|374,00
|18.393.049
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.206.975,00
|1.206.975
|% 10,00
|
|KOZAL
|128,80
|1.049.350.286
|% 9,90
|
|OZGYO
|2,00
|43.612.983
|% 9,89
|
|KOZAA
|21,94
|504.062.120
|% 9,86
|
|AKFGY
|3,25
|124.869.413
|% -9,97
|
|BASCM
|3,65
|1.141.187
|% -9,88
|
|SNKRN
|30,40
|546.833
|% -5,00
|
|HLGYO
|1,63
|36.965.904
|% -4,12
|
|KONKA
|10,66
|130.838.689
|% -3,79
|
|KRDMD
|13,63
|2.999.699.735
|% 5,99
|
|THYAO
|25,96
|2.008.643.190
|% -0,08
|
|ASELS
|24,06
|1.706.700.940
|% 4,79
|
|EREGL
|36,12
|1.674.681.217
|% 4,76
|
|KOZAL
|128,80
|1.049.350.286
|% 9,90
|
|KRDMD
|13,63
|2.999.699.735
|% 5,99
|
|YKBNK
|3,65
|418.304.265
|% 0,00
|
|PETKM
|7,85
|737.016.328
|% 2,75
|
|GARAN
|11,70
|1.005.947.275
|% 0,69
|
|DOHOL
|2,63
|220.643.381
|% 1,94
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,1420
|14,1502
|% 0,43
|
|Euro
|15,6662
|15,7221
|% 0,08
|
|Sterlin
|18,8635
|18,9581
|% 0,22
|
|Frank
|15,3089
|15,4011
|% 0,41
|
|Riyal
|3,7581
|3,7770
|% 0,37
|
|16:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.931
|1.931
|5,47
|
|Altın Gr.
|878
|878
|6,07
|
|Cumhuriyet
|5.824
|5.912
|8,00
|
|Tam
|5.797
|5.942
|15,51
|
|Yarım
|2.802
|2.874
|7,50
|
|Çeyrek
|1.405
|1.437
|3,75
|
|Gümüş.Ons
|25,41
|25,44
|0,15
|
|Gümüş Gr.
|11,51
|11,53
|0,08
|
|B. Petrol
|116
|116
|2,96
|