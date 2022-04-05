***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.04.2022 10:52
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy dağılım raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015749
BIST
10:412.322
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 10,97
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.331
En Düşük
2.313
10:4114,7170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0384
|Açılış
|: 14,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6670
|
14,7176
En Düşük
14,6627
10:4116,1747
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0596
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1900
|
16,1748
En Düşük
16,1032
10:41912,17
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,38
|Açılış
|: 912,12
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
914,49
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler10:38
|ARMDA
|85,90
|1.938.763
|% 9,99
|
|EKIZ
|7,02
|351.491
|% 9,86
|
|IDEAS
|22,92
|7.334.808
|% 8,94
|
|ULUSE
|147,90
|10.318.384
|% 7,96
|
|TMSN
|18,38
|58.972.264
|% 6,80
|
|ENSRI
|16,23
|16.770.379
|% -3,22
|
|CEOEM
|12,77
|9.807.543
|% -3,18
|
|EDIP
|3,36
|3.226.944
|% -3,17
|
|GEREL
|4,64
|19.786.327
|% -3,13
|
|GRNYO
|2,43
|1.353.266
|% -2,80
|
|GARAN
|12,60
|990.368.705
|% -0,24
|
|THYAO
|34,14
|930.929.187
|% 2,03
|
|ASELS
|25,60
|820.205.507
|% 1,03
|
|AKBNK
|7,78
|646.900.454
|% 0,78
|
|YKBNK
|4,24
|550.053.462
|% 0,71
|
|YKBNK
|4,24
|550.053.462
|% 0,71
|
|AKBNK
|7,78
|646.900.454
|% 0,78
|
|GARAN
|12,60
|990.368.705
|% -0,24
|
|HALKB
|5,02
|367.593.017
|% 3,93
|
|ODAS
|1,80
|122.499.176
|% 1,12
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7116
|14,7167
|% 0,26
|
|Euro
|16,1632
|16,1789
|% 0,40
|
|Sterlin
|19,2654
|19,3620
|% 0,33
|
|Frank
|15,8303
|15,9256
|% 0,28
|
|Riyal
|3,9099
|3,9295
|% 0,19
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.929
|-3,88
|
|Altın Gr.
|912
|913
|0,04
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.127
|14,00
|
|Tam
|6.008
|6.158
|13,52
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|6,55
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|24,65
|24,68
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|0,07
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,08
|