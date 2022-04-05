***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.04.2022 10:52
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy dağılım raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015754
BIST
13:142.333
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 21,51
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.335
En Düşük
2.313
13:1414,7188
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0402
|Açılış
|: 14,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7221
En Düşük
14,6627
13:1416,1512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0361
|Açılış
|: 16,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,1032
13:14913,15
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,60
|Açılış
|: 913,15
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
914,49
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler13:12
|ULUSE
|150,70
|14.732.466
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|2.530.786
|% 9,99
|
|AKMGY
|54,90
|8.441.247
|% 8,61
|
|IDEAS
|22,82
|30.849.314
|% 8,46
|
|OSMEN
|26,38
|12.417.443
|% 8,11
|
|GMTAS
|2,97
|4.751.405
|% -5,71
|
|LIDER
|19,37
|552.085.054
|% -5,51
|
|GRNYO
|2,38
|2.807.738
|% -4,80
|
|CEOEM
|12,68
|24.001.905
|% -3,87
|
|ENSRI
|16,14
|35.918.768
|% -3,76
|
|THYAO
|34,82
|2.623.957.749
|% 4,06
|
|KRDMD
|15,90
|2.008.970.540
|% 0,32
|
|ASELS
|26,00
|1.986.844.901
|% 2,60
|
|GARAN
|12,57
|1.805.817.932
|% -0,48
|
|SISE
|16,71
|1.783.754.991
|% 2,70
|
|ODAS
|1,92
|634.745.703
|% 7,87
|
|EKGYO
|2,58
|605.463.776
|% 2,79
|
|YKBNK
|4,24
|858.717.948
|% 0,71
|
|AKBNK
|7,81
|1.183.489.642
|% 1,17
|
|KARSN
|5,82
|865.721.405
|% 2,83
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7164
|14,7195
|% 0,28
|
|Euro
|16,1430
|16,1503
|% 0,22
|
|Sterlin
|19,2699
|19,3665
|% 0,35
|
|Frank
|15,8383
|15,9337
|% 0,33
|
|Riyal
|3,9114
|3,9310
|% 0,23
|
|13:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|-3,83
|
|Altın Gr.
|913
|913
|0,78
|
|Cumhuriyet
|6.051
|6.143
|16,00
|
|Tam
|6.024
|6.174
|16,48
|
|Yarım
|2.912
|2.987
|7,97
|
|Çeyrek
|1.460
|1.493
|3,99
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,67
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,66
|0,07
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,59
|