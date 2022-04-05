***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.04.2022 10:52
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy dağılım raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015756
BIST
12:422.331
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 19,15
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.335
En Düşük
2.313
12:4214,7200
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0414
|Açılış
|: 14,7120
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7206
En Düşük
14,6627
12:4216,1675
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0524
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,1032
12:42913,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,51
|Açılış
|: 913,06
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
914,49
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler12:40
|ULUSE
|150,70
|14.729.000
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|2.455.366
|% 9,99
|
|EKIZ
|7,02
|351.491
|% 9,86
|
|OSMEN
|26,38
|11.661.033
|% 8,11
|
|ACSEL
|33,38
|34.391.011
|% 8,03
|
|LIDER
|19,27
|513.896.939
|% -6,00
|
|GRNYO
|2,40
|2.639.583
|% -4,00
|
|ENSRI
|16,15
|31.761.325
|% -3,70
|
|EDIP
|3,35
|5.942.651
|% -3,46
|
|CEOEM
|12,74
|19.747.170
|% -3,41
|
|THYAO
|34,84
|2.216.243.890
|% 4,12
|
|KRDMD
|15,93
|1.761.009.122
|% 0,50
|
|GARAN
|12,55
|1.678.939.227
|% -0,63
|
|SISE
|16,72
|1.659.838.762
|% 2,77
|
|ASELS
|25,76
|1.215.775.630
|% 1,66
|
|ODAS
|1,90
|572.472.997
|% 6,74
|
|EKGYO
|2,57
|594.801.657
|% 2,39
|
|YKBNK
|4,24
|772.624.783
|% 0,71
|
|KARSN
|5,82
|846.056.820
|% 2,83
|
|AKBNK
|7,76
|1.106.801.300
|% 0,52
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7118
|14,7235
|% 0,31
|
|Euro
|16,1563
|16,1665
|% 0,32
|
|Sterlin
|19,2728
|19,3695
|% 0,37
|
|Frank
|15,8354
|15,9308
|% 0,31
|
|Riyal
|3,9111
|3,9307
|% 0,22
|
|12:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.930
|1.930
|-2,44
|
|Altın Gr.
|913
|913
|0,71
|
|Cumhuriyet
|6.047
|6.139
|12,00
|
|Tam
|6.022
|6.172
|14,48
|
|Yarım
|2.911
|2.986
|7,00
|
|Çeyrek
|1.460
|1.493
|3,50
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,66
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,66
|11,68
|0,08
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,50
|