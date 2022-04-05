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***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu

05.04.2022 10:52
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu


***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )

Türkçe
Portföy Dağılım Raporu

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Portföy dağılım raporu ekte sunulmuştur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015760


BIST
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BIST USD EURO ALTIN
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imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler12:41
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ULUSE 150,70 14.729.000 % 10,00  
ARMDA 85,90 2.446.776 % 9,99  
EKIZ 7,02 351.491 % 9,86  
AKMGY 54,80 7.107.515 % 8,41  
IDEAS 22,74 29.822.652 % 8,08  
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12:41 Alış Satış %  
Dolar 14,7142 14,7199 % 0,28  
Euro 16,1549 16,1645 % 0,31  
Sterlin 19,2727 19,3693 % 0,37  
Frank 15,8342 15,9296 % 0,30  
Riyal 3,9112 3,9309 % 0,23  
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12:41 Alış Satış %  
Altın Ons 1.930 1.930 -2,66  
Altın Gr. 913 913 0,35  
Cumhuriyet 6.047 6.139 12,00  
Tam 6.021 6.171 13,48  
Yarım 2.910 2.985 6,52  
Çeyrek 1.460 1.493 3,26  
Gümüş.Ons 24,65 24,69 0,13  
Gümüş Gr. 11,67 11,69 0,09  
B. Petrol 109 109 1,53  
Seans Raporu 12:41
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