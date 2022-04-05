***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.04.2022 10:52
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Portföy dağılım raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015752
BIST
11:242.326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 15,09
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.331
En Düşük
2.313
11:2414,7163
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0377
|Açılış
|: 14,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7202
En Düşük
14,6627
11:2416,1461
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0310
|Açılış
|: 16,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,1032
11:24912,61
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,06
|Açılış
|: 912,61
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
914,49
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler11:24
|ULUSE
|150,70
|14.458.945
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|2.294.389
|% 9,99
|
|EKIZ
|7,02
|351.491
|% 9,86
|
|IDEAS
|22,88
|24.012.743
|% 8,75
|
|OSMEN
|26,42
|9.427.251
|% 8,28
|
|DAPGM
|21,72
|52.749.228
|% -3,72
|
|ERSU
|5,41
|8.045.606
|% -3,22
|
|EDIP
|3,36
|4.057.934
|% -3,17
|
|ENSRI
|16,25
|23.111.013
|% -3,10
|
|CEOEM
|12,79
|14.859.982
|% -3,03
|
|THYAO
|34,34
|1.425.246.898
|% 2,63
|
|GARAN
|12,56
|1.344.791.947
|% -0,55
|
|ASELS
|25,66
|944.822.943
|% 1,26
|
|AKBNK
|7,78
|857.011.463
|% 0,78
|
|SISE
|16,34
|675.750.156
|% 0,43
|
|ODAS
|1,91
|433.591.693
|% 7,30
|
|EKGYO
|2,57
|394.800.147
|% 2,39
|
|YKBNK
|4,23
|620.340.438
|% 0,48
|
|AKBNK
|7,78
|857.011.463
|% 0,78
|
|GARAN
|12,56
|1.344.791.947
|% -0,55
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7132
|14,7163
|% 0,26
|
|Euro
|16,1368
|16,1461
|% 0,19
|
|Sterlin
|19,2591
|19,3557
|% 0,29
|
|Frank
|15,8252
|15,9205
|% 0,25
|
|Riyal
|3,9099
|3,9295
|% 0,19
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|-4,24
|
|Altın Gr.
|912
|912
|-0,72
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.127
|14,00
|
|Tam
|6.008
|6.158
|13,52
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|6,55
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,65
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,65
|0,05
|
|B. Petrol
|109
|109
|1,31
|
Seans Raporu
11:24
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11:39ASUZU
Yüzde 7.16 oranında artışla 94.30 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 183, 978 adet işlem
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11:36CMBTN
Yüzde 6.42 oranında artışla 222.20 lira fiyatla işlem gören hissede 59, 018 adet işlem
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11:35XU100
Endeks 2, 326 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 65 üstünde . İşlem hacmi 16, 218.00 milyon TL de