***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu
05.04.2022 10:52
***OMP*** OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Portföy Dağılım Raporu )
Türkçe
Portföy Dağılım Raporu
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Açıklamalar
Portföy dağılım raporu ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1015755
BIST
11:192.326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 15,03
|Açılış
|: 2.317
|
|Önceki Kapanış
|: 2.311
|
2.331
En Düşük
2.313
11:1914,7206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0420
|Açılış
|: 14,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6850
|
14,7206
En Düşük
14,6627
11:1916,1491
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0340
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1400
|
16,1748
En Düşük
16,1032
11:19912,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,18
|Açılış
|: 912,37
|
|Önceki Kapanış
|: 912,56
|
914,49
En Düşük
909,29
BIST En Aktif Hisseler11:16
|ULUSE
|150,70
|14.252.486
|% 10,00
|
|ARMDA
|85,90
|2.008.686
|% 9,99
|
|EKIZ
|7,02
|351.491
|% 9,86
|
|IDEAS
|23,04
|19.231.577
|% 9,51
|
|OSMEN
|26,64
|9.014.757
|% 9,18
|
|KGYO
|6,07
|2.542.228
|% -3,65
|
|DAPGM
|21,76
|46.512.564
|% -3,55
|
|ERSU
|5,42
|7.550.821
|% -3,04
|
|ENSRI
|16,27
|22.020.681
|% -2,98
|
|EDIP
|3,37
|3.986.656
|% -2,88
|
|THYAO
|34,36
|1.375.081.506
|% 2,69
|
|GARAN
|12,57
|1.269.908.310
|% -0,48
|
|ASELS
|25,68
|919.362.560
|% 1,34
|
|AKBNK
|7,79
|824.917.034
|% 0,91
|
|SISE
|16,36
|647.614.806
|% 0,55
|
|ODAS
|1,91
|347.560.792
|% 7,30
|
|YKBNK
|4,24
|617.426.825
|% 0,71
|
|AKBNK
|7,79
|824.917.034
|% 0,91
|
|EKGYO
|2,54
|255.600.448
|% 1,20
|
|GARAN
|12,57
|1.269.908.310
|% -0,48
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7142
|14,7203
|% 0,28
|
|Euro
|16,1521
|16,1601
|% 0,28
|
|Sterlin
|19,2621
|19,3587
|% 0,31
|
|Frank
|15,8336
|15,9290
|% 0,30
|
|Riyal
|3,9105
|3,9301
|% 0,21
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.928
|-4,96
|
|Altın Gr.
|912
|912
|-0,71
|
|Cumhuriyet
|6.036
|6.127
|14,00
|
|Tam
|6.008
|6.158
|13,52
|
|Yarım
|2.904
|2.979
|6,55
|
|Çeyrek
|1.456
|1.489
|3,27
|
|Gümüş.Ons
|24,60
|24,63
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|11,65
|11,67
|0,07
|
|B. Petrol
|108
|108
|0,90
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